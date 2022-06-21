Украина мешает России установить контроль над морем – британская разведка

Россия испытывает трудности с поддержкой своего гарнизона на острове Змеиный, считает британская разведка Фото: Фотонак / wikipedia.org

Украинские средства береговой обороны, по оценке британского военного ведомства, "в значительной степени" нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части акватории Черного моря.

"Это помешало России воплотить в жизнь первоначальный оперативный план вторжения, который предусматривал постоянную угрозу с моря для Одесской области", – сказано в сообщении.

В частности, считают в разведке Великобритании, уничтожение российского судна, выполнявшего миссию пополнения запасов, свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается РФ при попытке поддержать свои силы на острове Змеиный. Отмечается, что целью украинской атаки 17 июня "почти наверняка" был российский военный буксир "Василий Бех".

Ссылаясь на заявления Украины, британская разведка пишет о первом успешном применении предоставленных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российского флота.

"Буксир стал последним на сегодняшний день российским судном, которое было повреждено или уничтожено Украиной в ходе конфликта, как и крейсер "Москва", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/0HsqaxnVVy — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) June 21, 2022