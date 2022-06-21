ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина мешает России установить контроль над морем – британская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия испытывает трудности с поддержкой своего гарнизона на острове Змеиный, считает британская разведка
Россия испытывает трудности с поддержкой своего гарнизона на острове Змеиный, считает британская разведка
Фото: Фотонак / wikipedia.org

России не удается установить контроль над Черным морем в той степени, которую предполагал первоначальный оперативный план вторжения в Украину. Об этом сообщило в Twitter 21 июня министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Украинские средства береговой обороны, по оценке британского военного ведомства, "в значительной степени" нейтрализовали способность России установить контроль над морем и разместить морские силы в северо-западной части акватории Черного моря.

"Это помешало России воплотить в жизнь первоначальный оперативный план вторжения, который предусматривал постоянную угрозу с моря для Одесской области", – сказано в сообщении.

В частности, считают в разведке Великобритании, уничтожение российского судна, выполнявшего миссию пополнения запасов, свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается РФ при попытке поддержать свои силы на острове Змеиный. Отмечается, что целью украинской атаки 17 июня "почти наверняка" был российский военный буксир "Василий Бех".

Ссылаясь на заявления Украины, британская разведка пишет о первом успешном применении предоставленных Западом противокорабельных ракет Harpoon для поражения российского флота.

"Буксир стал последним на сегодняшний день российским судном, которое было повреждено или уничтожено Украиной в ходе конфликта, как и крейсер "Москва", – говорится в сообщении.

Контекст:

17 июня украинские военные поразили в Черном море российский буксир "Василий Бех" с ЗРК "Тор" на борту, который вез вооружение и подкрепление на временно захваченный оккупантами украинский остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул. Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявил, что при этом использовались поставленные Украине ракеты Harpoon американского производства.

По данным Генштаба ВСУ, на утро 21 июня с момента начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники уничтожили 13 кораблей и катеров оккупантов. Среди них флагман ЧМФ РФ крейсер "Москва", который был подбит Вооруженными силами Украины 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Теги: Россия, Украина, Одесса, Черное море, военные, корабль, разведка, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, российский корабль, ракета, остров Змеиный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (640384)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316824)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184264)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147519)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145913)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96173)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (96031)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91421)
 
 
 
 