В Киевской области ПВО утром сбила одну ракету

Обломки сбитой ракеты упали в окрестностях одного из сел Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице.

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