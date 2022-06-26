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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области ПВО утром сбила одну ракету

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Обломки сбитой ракеты упали в окрестностях одного из сел
Обломки сбитой ракеты упали в окрестностях одного из сел
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В Киевской области утром 26 июня сработала противовоздушная оборона. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба областной военной администрации.

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Предыдущий удар по Киеву оккупанты нанесли 5 июня – ракетами были разрушены несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода

До того атак на столицу не было с апреля. 28 апреля по Шевченковскому району запустили сразу несколько ракет, одну перехватила ПВО, две прилетели, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киевская область, ПВО, война России против Украины, ракеты
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