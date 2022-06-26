В Киевской области ПВО утром сбила одну ракету

"Сегодня утром враг ударил по столице. В области работала ПВО – сбита одна ракета. Остатки ракеты упали в окрестностях одного из сел района. Разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице.
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Предыдущий удар по Киеву оккупанты нанесли 5 июня – ракетами были разрушены несколько цехов Дарницкого вагоноремонтного завода.
До того атак на столицу не было с апреля. 28 апреля по Шевченковскому району запустили сразу несколько ракет, одну перехватила ПВО, две прилетели, причем одна из них попала в жилой 25-этажный дом. В результате обстрела погибла журналистка "Радіо Свобода" Вера Гирич, еще 10 человек пострадали.