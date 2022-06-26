Санду заявила, что планирует визит в Украину

Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января прошлого года в Украину Фото: EPA

Санду отметила, что подробности о возможном официальном визите в Украину расскажет, когда будут подтверждены все детали.

22 июня, накануне саммита Евросовета, на котором было принято решение о предоставлении Украине и Молдове кандидатства в члены ЕС, с Санду провел телефонный разговор президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

З Президентом * @sandumaiamd обговорили завтрашнє засідання #EUCO. Очікуємо на рішення Євросоюзу щодо надання кандидатського статусу нашим державам. Домовилися про взаємну допомогу на шляху до #ЄС. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 22, 2022

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил в комментарии Newsmaker, что если визит Санду в Киев и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности в связи с войной РФ против Украины.