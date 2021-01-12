Санду начала свою речь на встрече с Зеленским на украинском языке

Президент Молдовы Майя Санду на украинском языке сказала, что ей очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента.



Визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между Украиной и Молдовой, говорил Кулеба Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Молдовы Майя Санду во время своего первого визита на посту президента в Киев 12 января на совместной с президентом Украины пресс-конференции начала свою речь на украинском языке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья! Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента Республики Молдова", – сказала она.

Свою речь она продолжила на румынском языке. Санду отметила, что своим визитом хочет восстановить дружбу между странами на высшем уровне.

"В последние годы диалог между нашими странами на уровне глав государства был фактически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова и поддержание постоянного прагматического сотрудничества между странами – это важная задача для Республики Молдова и института президента", – заявила она.

Президент Молдовы подчеркнула, что ей удалось договориться с Зеленским о "выведении отношений двух стран на другой уровень стратегического партнерства".

Санду получила поддержку 57,72% избирателей на президентских выборах в Молдове, а ее оппонент, бывший президент страны Игорь Додон – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне говорил, что визит Санду свидетельствует о перезагрузке отношений между странами и признании авторитета Украины в регионе. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год "начнут с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой".