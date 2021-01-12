Зеленский и Санду договорились создать президентский совет

Украина и Молдова планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным. Для этого лидеры двух страны договорились создать президентский совет, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Санду и Зеленский говорили о развитии сотрудничества в сфере энергетики Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду договорились создать президентский совет, чтобы совместно решать задачи двух стран. Об этом Зеленский сказал на совместном брифинге с Майей Санду 12 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Совет будет формировать стратегию и координировать действия для решения задач двусторонней повестки дня, сказал президент Украины.

Украина и Молдова, по его словам, планируют возобновить диалог на высшем уровне и сделать его динамичным и результативным.

"Для этого мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня", – заявил он.

Приоритетными сферами для экономического импульса будут энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит, сообщил Зеленский.