Зеленский рассказал об идее построить автомагистраль между Киевом и Кишиневом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новая магистраль активизирует торговлю и упростит транзит между Украиной и Молдовой.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду строительство автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге по итогам встречи с Санду в Киеве 12 января, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть амбициозная идея – строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев. С этой целью мы обговорили строительство пригранично-мостового перехода через реку Днестр. Это сократит путешествие между столицами наших государств до пяти часов", – сказал президент Украины.

Зеленский считает, что построенная магистраль активизирует торговлю и упростит транзит между Украиной и Молдовой.

Кроме этого, он отметил важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдовской границе, особенно на участке в Приднестровье.