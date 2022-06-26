Оккупанты обстреляли позиции сил обороны в Сумской и Черниговской областях, продолжают удары по гражданской инфраструктуре – Генштаб ВСУ

"На северском направлении агрессор произвел огневое поражение артиллерией позиций сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей", – говорится в сводке.

На волынском и полесском направлениях ситуация по деятельности вооруженных сил Беларуси не изменилась, сохраняется угроза ракетных ударов с территории и пространства этой страны.

На харьковском направлении россияне продолжают ведение оборонных действий, обстреляли из артиллерии Харьков и населенные пункты Уды, Базалиевка, Русские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов, Кутузовка, Рубежное, Дементиевка, Чепель, Светличное, Коробочкино, Ивановка, Шестаково и Печенеги.

На славянском направлении враг сосредоточил усилия на наступлении в направлениях Долгенького и Мазановки. Также обстреливал из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня ряд населенных пунктов.

"На донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на лисичанском направлении и попытках окружения подразделений сил обороны в районе Лисичанска", – сообщает Генштаб. Также оккупанты нанесли авиационный удар парой Су-25 в районе населенного пункта Белая Гора.

На авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях оккупанты ведут боевые действия, россияне устраивают систематические обстрелы из танков и ствольной артиллерии, чтобы сковать украинские войска и не дать перекинуть их на другие направления.

На южнобужском направлении противник сосредоточился на удержании занятых рубежей, обстреливает украинские подразделения, чтобы не дать им перегруппироваться.

"Наша авиация на соответствующих участках наносила удары по скоплениям врага. Потери оккупантов уточняются", – отметили в Генштабе.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)