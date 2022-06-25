На Донбассе оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции возле четырех населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Наиболее активные бои идут на Донбассе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли. [...] Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровск, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей и перегруппировке войск, не вел активных действий и на краматорском направлении.

"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ.

По его данным, в Харьковской области занимаются пополнением боеприпасов и восполнением потерь (слобожанское направление), а также обстреливает позиции украинских войск и элементы инфраструктуры в населенных пунктах (харьковское направление).

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