На Донбассе оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции возле четырех населенных пунктов – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении украинские воины пресекли попытку вражеского наступления в районе Богородичного и штурм в направлении Мазановки. Оккупанты с потерями отошли. [...] Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровск, Нью-Йорк и Марьинка. Оккупанты отошли", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на удержании занятых рубежей и перегруппировке войск, не вел активных действий и на краматорском направлении.
"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ.
По его данным, в Харьковской области занимаются пополнением боеприпасов и восполнением потерь (слобожанское направление), а также обстреливает позиции украинских войск и элементы инфраструктуры в населенных пунктах (харьковское направление).
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои идут за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
15 июня глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай заявлял, что ситуация в Северодонецке становится труднее, однако украинские военные сдерживают врага сразу с трех сторон.
20 июня Гайдай сообщил, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
25 июня стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.