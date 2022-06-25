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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне оккупировали Северодонецк и снимают пропагандистские сюжеты с укрывавшимися на "Азоте" людьми – мэр

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Украинские военные оставили Северодонецк, отметил Стрюк
Украинские военные оставили Северодонецк, отметил Стрюк
Фото: EPA

Российские войска полностью захватили Северодонецк Луганской области, сообщил 25 июня в эфире общенационального телемарафона мэр города Александр Стрюк. Запись его включения опубликовал в Telegrаm глава областной военной администрации Сергей Гайдай и описал ситуацию в целом.

"Россияне оккупировали Северодонецк, наши военные отошли на более подготовленные позиции. Оккупанты назначили какого-то "коменданта" города, он пытается собрать какой-то "актив". Людям, более трех месяцев прятались в укрытиях [завода] "Азота", необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись их состоянием, сразу начали снимать пропагандистские сюжеты", – говорится в сообщении.

По данным Стрюка, выехать из Северодонецка сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

Он отметил в телеэфире, что помощь Северодонецку с подконтрольной Украине территории передать невозможно, но в больнице города есть минимальный запас лекарств – для экстренных случаев, для предоставления первой неотложной медпомощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек.

Контекст:

Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщали в Минобороны Украины.

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