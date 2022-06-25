Россияне оккупировали Северодонецк и снимают пропагандистские сюжеты с укрывавшимися на "Азоте" людьми – мэр

"Россияне оккупировали Северодонецк, наши военные отошли на более подготовленные позиции. Оккупанты назначили какого-то "коменданта" города, он пытается собрать какой-то "актив". Людям, более трех месяцев прятались в укрытиях [завода] "Азота", необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись их состоянием, сразу начали снимать пропагандистские сюжеты", – говорится в сообщении.
По данным Стрюка, выехать из Северодонецка сейчас можно только в сторону оккупированной территории.
Он отметил в телеэфире, что помощь Северодонецку с подконтрольной Украине территории передать невозможно, но в больнице города есть минимальный запас лекарств – для экстренных случаев, для предоставления первой неотложной медпомощи.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек.
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщали в Минобороны Украины.