Россияне оккупировали Северодонецк и снимают пропагандистские сюжеты с укрывавшимися на "Азоте" людьми – мэр

"Россияне оккупировали Северодонецк, наши военные отошли на более подготовленные позиции. Оккупанты назначили какого-то "коменданта" города, он пытается собрать какой-то "актив". Людям, более трех месяцев прятались в укрытиях [завода] "Азота", необходима психологическая помощь, однако россияне, воспользовавшись их состоянием, сразу начали снимать пропагандистские сюжеты", – говорится в сообщении.

По данным Стрюка, выехать из Северодонецка сейчас можно только в сторону оккупированной территории.

Он отметил в телеэфире, что помощь Северодонецку с подконтрольной Украине территории передать невозможно, но в больнице города есть минимальный запас лекарств – для экстренных случаев, для предоставления первой неотложной медпомощи.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гайдай отмечал 22 июня, что в укрытиях "Азота" находится 568 человек.