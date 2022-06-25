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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сообщения гражданских о выходе ВСУ из Северодонецка частично сорвали военную операцию – Маляр

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Маляр о преждевременных сообщениях в соцсетях: Это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время
Маляр о преждевременных сообщениях в соцсетях: Это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Украинские военные не смогли доделать запланированное в Северодонецке из-за того, что неофициальная информация о ситуации в городе появилась в соцсетях раньше, чем заявления Генштаба ВСУ. Об этом заявила в Facebook заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывают военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – написала Маляр.

Она напомнила, что нельзя публично сообщать о заходе или выходе украинских военных из того или иного населенного пункта до того, как эту информацию опубликует Генштаб ВСУ. 

"Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции", – написала Маляр.

По ее словам, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач, для которых важна информационная тишина.

"Все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно)", – подчеркнула замглавы Минобороны.

Скриншот: Ганна Маляр / Facebook
Скриншот: Ганна Маляр / Facebook

Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".

Также об этом сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. "Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", – написал он утром 24 июня, добавив, что "это решение давно уже назрело".

В Минобороны заявили, что не будут комментировать информацию о возможном выходе украинских военных из города, и попросили не вредить оборонной операции.

Контекст:

Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, военные, Министерство обороны Украины, Юрий Бутусов, Северодонецк, Сергей Гайдай, соцсети, ВСУ, Анна Маляр
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