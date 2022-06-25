Сообщения гражданских о выходе ВСУ из Северодонецка частично сорвали военную операцию – Маляр

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывают военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – написала Маляр.
Она напомнила, что нельзя публично сообщать о заходе или выходе украинских военных из того или иного населенного пункта до того, как эту информацию опубликует Генштаб ВСУ.
"Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции", – написала Маляр.
По ее словам, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач, для которых важна информационная тишина.
"Все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно)", – подчеркнула замглавы Минобороны.
Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".
Также об этом сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. "Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", – написал он утром 24 июня, добавив, что "это решение давно уже назрело".
В Минобороны заявили, что не будут комментировать информацию о возможном выходе украинских военных из города, и попросили не вредить оборонной операции.
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.