Сообщения гражданских о выходе ВСУ из Северодонецка частично сорвали военную операцию – Маляр

Маляр о преждевременных сообщениях в соцсетях: Это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Публичная демонстрация гражданскими лицами осведомленности о ходе военных операций и сообщения об этом в соцсетях до официальных заявлений Генштаба отчасти срывают военные операции – как это было вчера и позавчера по Северодонецку. Когда просто не дали ВСУ доделать запланированное", – написала Маляр.

Она напомнила, что нельзя публично сообщать о заходе или выходе украинских военных из того или иного населенного пункта до того, как эту информацию опубликует Генштаб ВСУ.

"Потому что это наносит вред работе ВСУ. Это отнимает у них драгоценное время – сутки/двое, которые они еще могли реализовывать свои военные планы и маневры в условиях непубличности хода военной операции", – написала Маляр.

По ее словам, одновременно с выходом из или заходом в город реализуются параллельно несколько задач, для которых важна информационная тишина.

"Все, о чем можно в этот момент говорить, говорят официальные источники: Генштаб и Минобороны (мы всегда скоординированы информационно)", – подчеркнула замглавы Минобороны.

Скриншот: Ганна Маляр / Facebook

Утром 24 июня глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".

Также об этом сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. "Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь", – написал он утром 24 июня, добавив, что "это решение давно уже назрело".

В Минобороны заявили, что не будут комментировать информацию о возможном выходе украинских военных из города, и попросили не вредить оборонной операции.