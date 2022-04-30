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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цена поста – погибший и раненые". Маляр призвала не сообщать об освобождении городов и сел от оккупантов, пока нет официального заявления Минобороны или ВСУ

Маляр: ВСУ нужно, чтобы во время военной операции была информационная тишина
Маляр: ВСУ нужно, чтобы во время военной операции была информационная тишина
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 30 апреля в Facebook призвала не публиковать в соцсетях информацию об освобождении населенных пунктов от российских оккупантов до тех пор, пока об этом официально не сообщили Министерство обороны или Вооруженные силы Украины.

"Минобороны и ВСУ неоднократно обращались ко всем вам, уважаемые украинцы, с просьбой не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб. Не нужно писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг восприимчив к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже, от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально объявлено", – написала она.

По словам Маляр, такие инциденты были, когда освобождали Киевскую область. Министерство тогда, как пишет чиновница, занимало "сдержанную позицию", потому что командованию нужна тишина о продвижении войск вперед.

"Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментах: "Почему же Маляр умалчивает, что такое-то село уже наше?" Отвечаю: потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина", – добавила Маляр.

Она пишет, что "показательный случай вредной для обороны публичности" произошел вчера, когда известный блогер (имени Маляр не назвала) сообщил об освобождении села Русская Лозовая и "в том же посте обнародовал еще две вещи, о которых не нужно было публично писать".

"Информация мгновенно получила широкую огласку, на нас просто посыпались запросы, и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там шесть раненых (обновляю, пока вы читаете этот пост, уже один погибший и 12 раненых. Вот такая цена поста и лайков). Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Потому что эта информация является частью военной операции. Не надо все, о чем вы знаете, писать в соцсетях", – резюмировала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2144596859032678

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Вооруженные силы Украины, Харьковская область, раненые, Анна Маляр, война России против Украины, погибшие
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