В Минобороны объяснили, почему не спешат сообщать об успехах в контрнаступлении ВСУ

По словам Маляр, политика и Минобороны, и ВСУ – не объявлять преждевременно результаты, пока ВСУ не закрепятся на новых позициях Фото: Ганна Маляр / Facebook

По ее словам, ситуация на фронте неоднородна и до того момента, как украинская армия закрепится на определенном рубеже, ситуация может изменяться несколько раз.

"Ситуация на востоке и юге неоднородна, поэтому нельзя однозначно говорить, что где-то мы только теряем или контрнаступление. Ситуация разная по разным точкам и населенным пунктам, и бои – это всегда динамика. Поэтому окончательно приходить к выводу, что такой населенный пункт уже наш, можно только после закрепления там ВСУ, на том рубеже", – объяснила Маляр.

Она добавила, что политика и Минобороны, и ВСУ – не объявлять преждевременно результаты, пока ВСУ не закрепятся на новых позициях.

"Предварительное объявление такой информации обычно активизирует врага. Поэтому у нас есть направления, где враг наступает и мы мощно сопротивляемся, а есть направления, где мы совершаем контрнаступление и у нас есть успехи", – резюмировала представительница Минобороны.

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