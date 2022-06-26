В результате ракетного удара по Киеву частично разрушен дом, есть раненые, спасли семилетнюю девочку. Фоторепортаж
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: Віталій Кличко / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Telegram
Фото: ДСНС України / Facebook
Фото: ДСНС України / Facebook
Утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами
по Шевченковскому району Киева и попали в жилой девятиэтажный дом, начался пожар
. По информации
ГСЧС, верхние три этажа дома частично разрушены, остальные повреждены. Под завалами есть люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов достали семилетнюю девочку, она жива, ее маму спасают. Двух пострадавших госпитализировали
, точное их число пока неизвестно. Спустя несколько часов после атаки ГСЧС, мэр и журналисты начали публиковать
фото и видео последствий удара.