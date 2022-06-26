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В результате ракетного удара по Киеву частично разрушен дом, есть раненые, спасли семилетнюю девочку. Фоторепортаж

Сегодня 09.39
Утром 26 июня российские оккупанты ударили ракетами по Шевченковскому району Киева и попали в жилой девятиэтажный дом, начался пожар. По информации ГСЧС, верхние три этажа дома частично разрушены, остальные повреждены. Под завалами есть люди. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-под завалов достали семилетнюю девочку, она жива, ее маму спасают. Двух пострадавших госпитализировали, точное их число пока неизвестно. Спустя несколько часов после атаки ГСЧС, мэр и журналисты начали публиковать фото и видео последствий удара.
Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, ГСЧС, раненые, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ракета
 

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