Глава Нацполиции сообщил о пяти пострадавших в результате ракетного обстрела жилого дома в Киеве

Глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что продолжаются поиски людей на восьмом и девятом этажах. В частности, речь идет о матери и отце девочки, которую спасли из-под завалов.

Пресс-центр ГСЧС сообщил в Telegram о спасении из-под завалов ребенка примерно семилетнего возраста.

"Спасатели достали девочку из-под завалов и с помощью медицинских носилок транспортировали, передав медицинским работникам. В настоящее время проводятся работы по спасению людей из-под завалов. На месте работают 22 единицы пожарно-спасательной техники и 78 человек личного состава", – говорится в сообщении.

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Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены. Есть пострадавшие.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.