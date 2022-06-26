"Послание от клана Путина лидерам G7". Офис президента Украины призвал "Большую семерку" ответить на удар по Киеву усилением санкций

Оккупанты в день саммита G7 ударили по Киеву Фото: Дмитрий Санин

"Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота – это хорошо, однако необходимо газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС", – отметил он.

Также, уверен Ермак, ответом на спровоцированный Россией продовольственный кризис должны стать международные военные конвои для разблокирования украинских портов.

Кроме того, необходимо, чтобы G7 признала Россию страной – спонсором терроризма, подчеркнул глава ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сегодняшние обстрелы Россией украинских городов – "послание от "клана [президента РФ Владимира] Путина лидерам G7".

"Я отправляю ракеты по центру Киева, рядом с вашими посольствами. И что вы сделаете? Откажетесь платить за газ в рублях? – спрашивает с презрением лидер России. – Или не захотите нашей нефти, зерна, металла?" – описал Подоляк предполагаемое послание от Путина.

Сьогоднішні обстріли * міст — послання від «клану Путіна» лідерам #G7. «Я відправляю ракети по центру Києва, поруч із вашими посольствами. І що ви зробите? Відмовитеся платити за газ у рублях?» — питає з презирством лідер * . «Чи не захочете нашої нафти, зерна, металу?» — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 26, 2022

Ответить на ракетный удар по Киеву усилением санкций против РФ и поставками тяжелого вооружения Украине также призвал G7 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем примут участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата.