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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Послание от клана Путина лидерам G7". Офис президента Украины призвал "Большую семерку" ответить на удар по Киеву усилением санкций

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Оккупанты в день саммита G7 ударили по Киеву
Оккупанты в день саммита G7 ударили по Киеву
Фото: Дмитрий Санин

Участники саммита G7 ("Большой семерки") должны отреагировать на российские ракетные удары по Киеву 26 июня, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом он написал в Telegram.

"Санкции должны быть более агрессивными. Эмбарго на экспорт золота – это хорошо, однако необходимо газовое эмбарго в новом санкционном пакете ЕС", – отметил он.

Также, уверен Ермак, ответом на спровоцированный Россией продовольственный кризис должны стать международные военные конвои для разблокирования украинских портов.

Кроме того, необходимо, чтобы G7 признала Россию страной – спонсором терроризма, подчеркнул глава ОП.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что сегодняшние обстрелы Россией украинских городов – "послание от "клана [президента РФ Владимира] Путина лидерам G7".

"Я отправляю ракеты по центру Киева, рядом с вашими посольствами. И что вы сделаете? Откажетесь платить за газ в рублях? – спрашивает с презрением лидер России. – Или не захотите нашей нефти, зерна, металла?" – описал Подоляк предполагаемое послание от Путина.

Ответить на ракетный удар по Киеву усилением санкций против РФ и поставками тяжелого вооружения Украине также призвал G7 министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем примут участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата.

Контекст:

Сегодня ночью оккупанты обстреливали жилые районы Харькова и Харьковской области. В частности, ракета попала в жилой двухэтажный дом, двух жителей города госпитализировали.

Утром 26 июня РФ нанесла ракетные удары по Киеву. Ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садиком. По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе семилетняя девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Также оккупанты сегодня нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс. Один человек погиб, еще пять травмированы.

Теги: Киев, санкции, Большая семерка, саммит G7, саммит, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Офис президента Украины, Андрей Ермак, Михаил Подоляк
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