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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Россияне продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости

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Ермак: Необходимо как можно скорее признать Россию страной спонсором терроризма
Ермак: Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма
Фото: president.gov.ua

Российские войска продолжают воевать против мирного населения Украины, нарушая все правила ведения войны. Об этом заявил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя утренние обстрелы Киева 26 июня.

"Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они [россияне] продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма", – написал он.

Также Ермак отметил, что Украине нужны современные системы ПВО и этот вопрос обсуждается с союзниками.

"От страны-террориста оградит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Кличко информировал о четверых пострадавших. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, обстрелы, война России против Украины, Андрей Ермак
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