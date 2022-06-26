Ермак: Россияне продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости

"Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они [россияне] продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма", – написал он.

Также Ермак отметил, что Украине нужны современные системы ПВО и этот вопрос обсуждается с союзниками.

"От страны-террориста оградит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)