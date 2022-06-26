Ермак: Россияне продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости

"Россияне снова ударили по Киеву. Ракеты попали в жилой дом и детский сад. Они [россияне] продолжают воевать с мирными людьми, нарушая все правила войны. У них нет чести, совести и смелости. Необходимо как можно скорее признать Россию страной – спонсором терроризма", – написал он.
Также Ермак отметил, что Украине нужны современные системы ПВО и этот вопрос обсуждается с союзниками.
"От страны-террориста оградит оружие. И оно поможет нашей армии победить россиян на поле боя", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.
По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.
Кличко информировал о четверых пострадавших. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.