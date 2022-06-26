Девочку, которую спасли из-под завалов дома в Киеве, прооперировали

Дежурный врач-хирург Сергей Новиков рассказал, что у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Жизни девочки ничего не угрожает.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту… Девочке повезло, что раны неглубокие, не были затронуты глубокие сосуды шеи... С точки зрения косметики там все будет хорошо", – сказал челюстно-лицевой хирург больницы Анатолий Тимошенко.

Ребенок находится в сознании, с ней есть взрослый.

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