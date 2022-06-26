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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Девочку, которую спасли из-под завалов дома в Киеве, прооперировали

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Жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает
Жизни пострадавшего ребенка ничего не угрожает
Фото: ДСНС України / Facebook

Девочку, которую сегодня спасли из-под завалов обстрелянного дома в Киеве, прооперировали. Об этом Общественному 26 июня сообщили врачи больницы "Охматдет".

Дежурный врач-хирург Сергей Новиков рассказал, что у ребенка несколько поверхностных ран шеи, околоушного участка, ушибы туловища, конечностей, лица, ссадины, сотрясение головного мозга, порез слизистой нижней губы. Жизни девочки ничего не угрожает.

"Две большие раны, одна на шее, одна за ухом, во рту… Девочке повезло, что раны неглубокие, не были затронуты глубокие сосуды шеи... С точки зрения косметики там все будет хорошо", – сказал челюстно-лицевой хирург больницы Анатолий Тимошенко.

Ребенок находится в сознании, с ней есть взрослый.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которую достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Кличко информировал о четверых пострадавших, информации о погибшем не публиковал. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщал, что Россия утром 26 июня обстреливала Киев с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с района Каспийского моря ракетами Х-101. Он отметил, что часть ракет сбила украинская ПВО.

Теги: Киев, Охматдет, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ребенок
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