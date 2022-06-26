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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Киев со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря – ВС ВСУ

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Киев обстреляли утром 26 июня
Киев обстреляли утром 26 июня
Фото: EPA

Россия утром 26 июня обстреливала Киев с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал СТБ.

"Стратегические  бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которыми нанесли удар по Киевщине сегодня, применяют из района Каспийского моря, в районе Астрахани, они оттуда взлетают. На вооружении у них такие основные ракеты, которые они по нам запускают, – это Х-101. Она может лететь на расстоянии до 5,5 тыс. км. То есть им залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты", – рассказал он.

Игнат сообщил, что сегодня оккупанты запустили от четырех до шести таких ракет, часть из них сбила украинская ПВО.

Он также отметил, что Х-101 является одной из самых дорогих ракет на вооружении армии РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которую достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Кличко информировал о четверых пострадавших, информации о погибшем не публиковал. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Киев, обстрелы, война России против Украины, бомбардировщики, Каспийское море
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