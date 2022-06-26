Оккупанты обстреляли Киев со стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря – ВС ВСУ

"Стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, которыми нанесли удар по Киевщине сегодня, применяют из района Каспийского моря, в районе Астрахани, они оттуда взлетают. На вооружении у них такие основные ракеты, которые они по нам запускают, – это Х-101. Она может лететь на расстоянии до 5,5 тыс. км. То есть им залетать к нам абсолютно необязательно, им нужно просто взлететь в воздух, выйти на боевой курс и выпустить ракеты", – рассказал он.
Игнат сообщил, что сегодня оккупанты запустили от четырех до шести таких ракет, часть из них сбила украинская ПВО.
Он также отметил, что Х-101 является одной из самых дорогих ракет на вооружении армии РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.
По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которую достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.
Кличко информировал о четверых пострадавших, информации о погибшем не публиковал. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.