"Какая убийственная трусость". Посол Британии прокомментировала ракетный удар по Киеву

"Киев был ночью обстрелян россиянами. Целью стал жилой квартал. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", – написала Симмонс.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже стало известно, что российские ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садиком.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.

По информации Воздушных сил ВСУ, ракеты на Киев оккупанты выпустили из стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.