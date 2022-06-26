"Какая убийственная трусость". Посол Британии прокомментировала ракетный удар по Киеву

"Киев был ночью обстрелян россиянами. Целью стал жилой квартал. Там нет ничего военного. Какая убийственная трусость", – написала Симмонс.
#Kyiv was shelled overnight by * . A residential district was targeted. Nothing military to see there. What murderous cowardice. pic.twitter.com/wnswqbeLcY— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 26, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже стало известно, что российские ракеты попали в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, частично разрушив три этажа, и оставили огромную воронку рядом с детским садиком.
По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которых достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.
Киевская областная военная администрация сообщала, что в области утром ПВО сбила ракету.
По информации Воздушных сил ВСУ, ракеты на Киев оккупанты выпустили из стратегических бомбардировщиков из района Каспийского моря.