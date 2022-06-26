"G7 должна ответить большими санкциями и тяжелым вооружением для Украины". Кулеба обратился к участникам саммита после ракетного обстрела Киева

В результате обстрела повреждены девятиэтажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе ребенок.

Министр опубликовал фото пострадавшей девочки, которую несут спасатели, и обратился к участникам саммита G7, проходящего в Германии.

"Этот семилетний украинский ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больную империализмом Россию нужно победить", – говорится в сообщении.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022