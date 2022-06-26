"G7 должна ответить большими санкциями и тяжелым вооружением для Украины". Кулеба обратился к участникам саммита после ракетного обстрела Киева

В результате обстрела повреждены девятиэтажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе ребенок.
Министр опубликовал фото пострадавшей девочки, которую несут спасатели, и обратился к участникам саммита G7, проходящего в Германии.
"Этот семилетний украинский ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больную империализмом Россию нужно победить", – говорится в сообщении.
This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022
Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем приму участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на массированный обстрел Киева 25 июня и выразил уверенность в том, что санкций, введенных западными партнерами против РФ, недостаточно. "45 ракет за половину суток и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше", – сказал президент.