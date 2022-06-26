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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"G7 должна ответить большими санкциями и тяжелым вооружением для Украины". Кулеба обратился к участникам саммита после ракетного обстрела Киева

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Авиаудар повредил девятиэтажный жилой дом и близлежащую инфраструктуру
Авиаудар повредил девятиэтажный жилой дом и близлежащую инфраструктуру
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter ракетный удар по гражданским объектам Киева утром 26 июня.

В результате обстрела повреждены девятиэтажный жилой дом и близлежащая инфраструктура. По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек и четверо получили ранения, в том числе ребенок. 

Министр опубликовал фото пострадавшей девочки, которую несут спасатели, и обратился к участникам саммита G7, проходящего в Германии.

"Этот семилетний украинский ребенок спокойно спал в Киеве, пока российская крылатая ракета не взорвала его дом. Саммит G7 должен ответить большими санкциями против России и более тяжелым вооружением для Украины. Больную империализмом Россию нужно победить", – говорится в сообщении.

Контекст:

Саммит "Большой семерки" начал работу 26 июня в замке Эльмау в немецких Альпах, в нем приму участие лидеры США, Канады, Германии, Франции, Британии, Италии и Японии, а также руководители Еврокомиссии  и Евросовета. Они обсудят последствия полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическую безопасность и вопросы изменения климата. 

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отреагировал на массированный обстрел Киева 25 июня и выразил уверенность в том, что санкций, введенных западными партнерами против РФ, недостаточно. "45 ракет за половину суток и как раз накануне встреч. Все ясно. Еще одно подтверждение нашей позиции. Это подтверждение, что санкционных пакетов против России недостаточно, вооруженной помощи для Украины нужно больше", – сказал президент.

Теги: Киев, санкции, саммит G7, вторжение, Дмитрий Кулеба, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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