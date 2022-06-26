В офисе Джонсона заявили, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести эмбарго на российское золото

Запрет не будет касаться ранее импортированного золота.
По данным собеседника агентства, министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете импорта нового золота в США, что будет направлено на дальнейшую изоляцию России от мировой экономики путем предотвращения ее участия в рынке золота.
Американский минфин от комментариев отказался.
Позже офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердил планы ввести эмбарго на российское золото.
"Новый экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите G7 начиная с сегодняшнего дня [воскресенье, 26 июня] и призваны усилить давление на военную машину [президента РФ Владимира] Путина", – говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что золото является одним из основных экспортных товаров России, его стоимость для российской экономики в 2021 году составит £12,6 млрд.
"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы, когда олигархи спешат скупать золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые будут первыми в своем роде, которые будут введены против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", – говорится в заявлении.
На саммите G7 Джонсон планирует призывать других лидеров присоединиться к этим ограничениям.
В пресс-службе отметили, что ограничения на импорт в Великобританию теперь применяются к российскому экспорту на сумму более £13,5 млрд. Великобритания также ввела санкции в отношении более 1000 физических лиц и более 100 организаций после вторжения РФ в Украину.
"Меры, которые мы объявили сегодня, нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской военной машины. Путин растрачивает свои истощающиеся ресурсы на эту бессмысленную и варварскую войну. Он финансирует свое эго за счет как украинского, так и российского народа. Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это", – сказал Джонсон.
Саммит G7 пройдет 26–28 июня в Германии.
В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
В июне правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России, в рамках которых, в частности, прекратило поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.