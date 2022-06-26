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В офисе Джонсона заявили, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести эмбарго на российское золото

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Ограничения против РФ планируют распространить на золото
Ограничения против РФ планируют распространить на золото
Фото: depositphotos.com

На саммите G7 лидеры планируют согласовать запрет на импорт российского золота в связи с войной России против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники 25 июня.

Запрет не будет касаться ранее импортированного золота. 

По данным собеседника агентства, министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете импорта нового золота в США, что будет направлено на дальнейшую изоляцию России от мировой экономики путем предотвращения ее участия в рынке золота.

Американский минфин от комментариев отказался.

Позже офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердил планы ввести эмбарго на российское золото.

"Новый экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите G7 начиная с сегодняшнего дня [воскресенье, 26 июня] и призваны усилить давление на военную машину [президента РФ Владимира] Путина", – говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что золото является одним из основных экспортных товаров России, его стоимость для российской экономики в 2021 году составит £12,6 млрд.

"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы, когда олигархи спешат скупать золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые будут первыми в своем роде, которые будут введены против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", – говорится в заявлении.

На саммите G7 Джонсон планирует призывать других лидеров присоединиться к этим ограничениям.

В пресс-службе отметили, что ограничения на импорт в Великобританию теперь применяются к российскому экспорту на сумму более £13,5 млрд. Великобритания также ввела санкции в отношении более 1000 физических лиц и более 100 организаций после вторжения РФ в Украину.

"Меры, которые мы объявили сегодня, нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской военной машины. Путин растрачивает свои истощающиеся ресурсы на эту бессмысленную и варварскую войну. Он финансирует свое эго за счет как украинского, так и российского народа. Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это", – сказал Джонсон.

Саммит G7 пройдет 26–28 июня в Германии.

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

США, в частности, отключили часть российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, наложили санкции на Центробанк России, заморозив его зарубежные активы, ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и лишили РФ статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.

В июне правительство Великобритании ввело новые торговые санкции против России, в рамках которых, в частности, прекратило поставки в РФ банкнот, номинированных в фунтах стерлингов и евро.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Великобритания, Канада, Япония, санкции, золото, Борис Джонсон, война России против Украины
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