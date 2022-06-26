В офисе Джонсона заявили, что Великобритания, США, Канада и Япония намерены ввести эмбарго на российское золото

Запрет не будет касаться ранее импортированного золота.

По данным собеседника агентства, министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете импорта нового золота в США, что будет направлено на дальнейшую изоляцию России от мировой экономики путем предотвращения ее участия в рынке золота.

Американский минфин от комментариев отказался.

Позже офис премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердил планы ввести эмбарго на российское золото.

"Новый экспорт российского золота больше не будет допущен в Великобританию, Канаду, США и Японию благодаря новым жестким мерам, которые будут объявлены на саммите G7 начиная с сегодняшнего дня [воскресенье, 26 июня] и призваны усилить давление на военную машину [президента РФ Владимира] Путина", – говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что золото является одним из основных экспортных товаров России, его стоимость для российской экономики в 2021 году составит £12,6 млрд.

"Его ценность для российской элиты также возросла в последние месяцы, когда олигархи спешат скупать золотые слитки, пытаясь избежать финансовых последствий западных санкций. Лондон является крупным мировым центром торговли золотом, и санкции Великобритании, которые будут первыми в своем роде, которые будут введены против России в любой точке мира, окажут огромное влияние на способность Путина привлекать средства", – говорится в заявлении.

На саммите G7 Джонсон планирует призывать других лидеров присоединиться к этим ограничениям.

В пресс-службе отметили, что ограничения на импорт в Великобританию теперь применяются к российскому экспорту на сумму более £13,5 млрд. Великобритания также ввела санкции в отношении более 1000 физических лиц и более 100 организаций после вторжения РФ в Украину.

"Меры, которые мы объявили сегодня, нанесут прямой удар по российским олигархам и поразят самое сердце путинской военной машины. Путин растрачивает свои истощающиеся ресурсы на эту бессмысленную и варварскую войну. Он финансирует свое эго за счет как украинского, так и российского народа. Нам нужно лишить путинский режим финансирования. Великобритания и наши союзники делают именно это", – сказал Джонсон.

Саммит G7 пройдет 26–28 июня в Германии.