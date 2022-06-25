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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные Беларуси не сильно хотят воевать с Украиной, они были шокированы разбитыми под Киевом войсками РФ – ГУР

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Вооруженные силы Беларуси не такие опытные, как российские, отметил Скибицкий
Вооруженные силы Беларуси не такие опытные, как российские, отметил Скибицкий
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь / Facebook

В Беларуси военные не хотят воевать с Украиной, считает представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом он сообщил "РБК-Украина" в интервью, которое опубликовано 25 июня.

"Они не будут действовать отдельно, а только в составе российско-белорусской группировки. Для этого необходимо, чтобы были созданы определенные условия. Если посмотреть на позицию, которую сейчас занимает руководство Беларуси, в частности Лукашенко, он понимает, насколько угрожающим является для его режима открытое вступление в войну", – сказал Скибицкий.

Он считает, что из-за международных санкций, которые существенно влияют на экономические показатели республики, "втягивание Беларуси в войну – это фактически крах для режима Лукашенко не только на международной арене, это, по сути, означает полный контроль со стороны Российской Федерации".

"С военной точки зрения Россия полностью контролирует территорию Беларуси и может зайти туда в любой момент. Для этого необходимо просто решение [президента России Владимира] Путина и все. Ведь их аэродромы они использовали, противовоздушная оборона там развернута, войска постоянно там находились на учениях, они знают все районы. Поэтому ситуация угрожающая для нас, но необходимо отметить, что сами белорусские военнослужащие не сильно хотят воевать. Особенно они были шокированы, когда разбитые российские войска возвращались из-под Киева на территорию Беларуси. Во-первых, это огромные потери. Они поняли, что это не просто прогулка, а реальная война, где гибнут люди, где уничтожается техника", – объяснил Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны Украины подчеркнул также, что вооруженные силы Беларуси не такие опытные, как российские, воевавшие в Украине, Сирии, Ливии, на российском Северном Кавказе, в Нагорном Карабахе.

"У вооруженных сил Беларуси совсем другой уровень подготовки", – отметил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Лукашенко поддерживает агрессивные действия Кремля. На встрече с Путиным 11 марта он заявлял, что Украина якобы готовила вторжение в Беларусь и только "спецоперация" смогла его предотвратить. Фраза Лукашенко "А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стала мемом.

Украина и западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в войне и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

В конце мая Лукашенко заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты выпустили около 20 ракет по поселку Десна в Черниговской области, около 24 ракет – по воинским частям и другим объектам в Житомирской области. Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.

В украинской военной разведке заявили, что запуски ракет по Украине с территории Беларуси являются попыткой российской стороны втянуть Беларусь в открытый военный конфликт с Украиной.

Теги: Россия, Беларусь, санкции, война, военные, разведка, агрессия, нападение, вторжение, война России против Украины, военнослужащий, Вадим Скибицкий, войска, ГУР Минобороны Украины
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