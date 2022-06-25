Военные Беларуси не сильно хотят воевать с Украиной, они были шокированы разбитыми под Киевом войсками РФ – ГУР

"Они не будут действовать отдельно, а только в составе российско-белорусской группировки. Для этого необходимо, чтобы были созданы определенные условия. Если посмотреть на позицию, которую сейчас занимает руководство Беларуси, в частности Лукашенко, он понимает, насколько угрожающим является для его режима открытое вступление в войну", – сказал Скибицкий.

Он считает, что из-за международных санкций, которые существенно влияют на экономические показатели республики, "втягивание Беларуси в войну – это фактически крах для режима Лукашенко не только на международной арене, это, по сути, означает полный контроль со стороны Российской Федерации".

"С военной точки зрения Россия полностью контролирует территорию Беларуси и может зайти туда в любой момент. Для этого необходимо просто решение [президента России Владимира] Путина и все. Ведь их аэродромы они использовали, противовоздушная оборона там развернута, войска постоянно там находились на учениях, они знают все районы. Поэтому ситуация угрожающая для нас, но необходимо отметить, что сами белорусские военнослужащие не сильно хотят воевать. Особенно они были шокированы, когда разбитые российские войска возвращались из-под Киева на территорию Беларуси. Во-первых, это огромные потери. Они поняли, что это не просто прогулка, а реальная война, где гибнут люди, где уничтожается техника", – объяснил Скибицкий.

Представитель ГУР Минобороны Украины подчеркнул также, что вооруженные силы Беларуси не такие опытные, как российские, воевавшие в Украине, Сирии, Ливии, на российском Северном Кавказе, в Нагорном Карабахе.

"У вооруженных сил Беларуси совсем другой уровень подготовки", – отметил Скибицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)