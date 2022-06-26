Войска РФ нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс. Один человек погиб, еще пять травмированы – глава ОВА

"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", – написал он.
Табурец добавил, что поврежден объект инфраструктуры. Глава ОВА призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.
"Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", – добавил он.
Днем в Черкассах были слышны два взрыва.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
4 мая под Черкассами ПВО сбила две российские ракеты. Тогда никто не пострадал.