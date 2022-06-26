Войска РФ нанесли два ракетных удара вблизи Черкасс. Один человек погиб, еще пять травмированы – глава ОВА

Табурец: Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области Фото: Ігор Табурець / Facebook

"Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных", – написал он.

Табурец добавил, что поврежден объект инфраструктуры. Глава ОВА призвал не публиковать фото и видео с мест обстрелов.

"Не подвергайте всех нас повторным атакам по локациям", – добавил он.

Днем в Черкассах были слышны два взрыва.

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