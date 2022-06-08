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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Суд" в Крыму приговорил пенсионерку к двум годам колонии за то, что она облила могилу оккупанта кровью и фекалиями

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Гольденберг объяснила свой поступок "чувством мести и сострадания к народу Украины"
Гольденберг объяснила свой поступок "чувством мести и сострадания к народу Украины"
Скриншот: Крымский репортаж. Sandro / YouTube

Судакский "городской суд" в оккупированном Россией Крыму 7 июня приговорил пенсионерку Валерию Гольденберг к двум годам колонии-поселения за "надругательство над захоронением по мотивам политической вражды".

Об этом изданию "Ґрати" сообщил адвокат Марлен Халиков. 

Гольденберг – уроженка Полтавы, последние 17 лет живет в Крыму, до выхода на пенсию работала на заводе "Титан" и жила в Солнечной Долине недалеко от Судака, пишут "Ґрати". В 2014 году и она и ее ныне покойный отец Михаил Гольденберг не поддержали оккупацию Крыма, говорили об этом открыто и собирались уехать на материковую часть Украины. В 2015 году отец женщины умер, но она не уехала на подконтрольную Киеву территорию – объясняла, что не могла продать дом, а "сидеть на шее" у дочери, проживающей в Черкассах, не хотела. 

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, женщина следила за новостями, беспокоилась о своих родных и близких. В марте она узнала о гибели одноклассника в Ворзеле Киевской области. По словам Гольденберг, это взволновало ее и она решила "отомстить". 

"Так как я против того, что Россия напала на Украину, то примерно 4 апреля 2022 года, когда я узнала, что военнослужащие освободили Бучу, Ирпень, Гостомель Киевской области, решила облить кровью могилу военнослужащего России, который воевал и погиб на территории Украины. Там российские военные убивают мирных людей", – сказала она "следователю". 

"Правооохранители" оккупированного полуострова задержали женщину 9 апреля. Они говорят, что 7 апреля Гольденберг налила в банку кровь из куриной печени, в тетрапак из-под молока собрала фекалии и пошла на кладбище.

Там она вылила кровь и фекалии на могилу минометчика из 810-й бригады морской пехоты РФ Валентина Исайчева, который служил на корабле "Орск" и погиб "в период прохождения действительной военной службы" ("Ґрати" предполагают, что он погиб в марте в результате подрыва этого корабля в порту Бердянска, но в ВСУ уточняли, что взорвали не "Орск", а "Саратов").

Как объяснила Гольденберг, она сделала это "из чувства мести и сострадания к народу Украины". 

9 июня к могиле Исайчева пришли его родители, они и обнаружили там кровь и фекалии. 

Как подчеркивают "Ґрати", расследование заняло один день. "Следователи" утверждают, что нашли Гольденберг "оперативным путем". Женщина провела два месяца в СИЗО, а вчера суд вынес "приговор", признав ее виновной в "осквернении могилы по мотивам политической ненависти". Видео с ее признанием и извинениями в сети появилось 13 апреля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Черкассы, Полтава, Судак, Бердянск, кладбище, Титан, женщины, суд, колония, российские оккупанты, Ворзель
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