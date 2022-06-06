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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пенсионерка в Крыму в знак протеста облила кровью могилу российского военного и уже два месяца находится в СИЗО – СМИ

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Гольденберг назвала свой поступок местью за вторжение и убийства в Украине
Гольденберг назвала свой поступок местью за вторжение и убийства в Украине
Скриншот: Крымский репортаж. Sandro / YouTube

Пенсионерку Валерию Гольденберг российские оккупационные власти в Крыму обвиняют в том, что она облила кровью и фекалиями могилу российского военного. Женщина признала свою вину, заявив, что сделала это в качестве мести и в знак протеста против войны. Об этом 5 июня написали "Ґрати".

В начале апреля родители минометчика из 810-й бригады морской пехоты РФ Валентина Исайчева обнаружили его могилу на кладбище села Солнечная Долина в Крыму испачканной кровью и фекалиями. Они подали заявление в полицию. 21 апреля мать военного, Татьяна Исайчева, подала также иск о возмещении морального вреда – 1 млн руб. (461 тыс. грн).

Полицейские 9 апреля задержали жительницу села Валерию Гольденберг, 11 апреля ей предъявили обвинение и арестовали. С тех пор она находится в СИЗО по обвинению в надругательстве над местом захоронения по мотивам политической вражды (п. б ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса РФ). 

Неизвестно, как полицейские вышли на Гольденберг, но они пришли к ней домой, спросили, причастна ли она к событиям на кладбище, и, по словам полицейских, она сразу признала это. Она рассказала, что использовала кровь из куриной печени. 

Гольденберг родилась в Полтаве, но уже 17 лет живет в Крыму. В 2014 году и она, и ее сейчас уже умерший отец аннексию не поддержали, говорили об этом открыто и собирались уехать на материковую часть Украины. Отец умер через год, а она так и не уехала – объясняла это тем, что не могла продать дом и не хотела "сидеть на шее" у дочери, которая живет в Черкассах. 

Когда началось полномасштабное вторжение российских войск, Гольденберг стала постоянно следить за новостями. Она волновалась за дочь и за друзей и близких в разных городах. В марте она узнала, что в Ворзеле Киевской области погиб вместе со всей семьей ее одноклассник.

Впоследствии она объясняла следователю, что захотела отомстить за гибель близких и преступления российских военных в Киевской области.

"Так как я против того, что Россия напала на Украину, то примерно 4 апреля 2022 года, когда я узнала, что военнослужащие освободили Бучу, Ирпень, Гостомель Киевской области, решила облить кровью могилу военнослужащего России, который воевал и погиб на территории Украины. Там военнослужащие России убивают мирных людей", – приводит издание цитату пенсионерки. Она также объясняла свой поступок тем, что совершила его "из чувства мести и сострадания к народу Украины".

Сейчас она остается в СИЗО, 7 июня начнется процесс по ее делу. Гольденберг грозит до пяти лет заключения.

На пропагандистском YouTube-канале "Крымский репортаж" опубликовано видео, где она стоит в узкой железной клетке и просит прощения у семьи Исайченко.

"Дело политизировано, над ней, скорее всего, будет показательный суд. Нарушение средней тяжести, а она сидит в СИЗО, что не является нормальным", – сказал адвокат Марлен Халиков. Адвокат надеется, что признание вины будет воспринято судом как смягчающее обстоятельство.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Крым, СИЗО, вандализм, Солнечная Долина, кладбище, война России против Украины, могила, российские военные
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