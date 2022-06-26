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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погиб один человек, шестеро ранены – Кличко

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Семилетняя девочка, которую спасли из-под завалов, в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, говорят врачи
Семилетняя девочка, которую спасли из-под завалов, в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, говорят врачи
Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

В результате ракетного удара России по жилому дому в Киеве 26 июня пострадали шесть человек, известно как минимум об одном погибшем. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

Он рассказал, что спасатели нашли тело одного погибшего, но разбор завалов еще продолжается. 

"Повреждения получили шесть жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно", – написал мэр.

Девочка госпитализирована в "Охматдет", в больнице ей сделали операцию.

"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении клиники, опубликованном в Facebook.

Сейчас девочка – в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, уточнили медики.

Мама девочки, которая тоже пострадала в результате удара, в состоянии средней тяжести, сообщил Кличко. Девочку и ее маму спасли из-под завалов.

Скриншот: НДСЛ Охматдит / Facebook
Скриншот: НДСЛ Охматдит / Facebook

Контекст:

Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

В Офисе генпрокурора проинформировали, что погиб один человек, четверо пострадали. Кличко информировал о четверых пострадавших, информации о погибшем не публиковал. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад. Кроме того, утром в области ПВО сбила ракету, информировала Киевская областная военная администрация.

По информации Воздушных сил ВСУ, Россия утром 26 июня обстреливала Киев с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с района Каспийского моря ракетами Х-101. Часть ракет сбила украинская ПВО, уточнили в командовании.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Виталий Кличко, Охматдет, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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