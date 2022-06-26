В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погиб один человек, шестеро ранены – Кличко

Семилетняя девочка, которую спасли из-под завалов, в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, говорят врачи Фото: НДСЛ Охматдит / Facebook

Он рассказал, что спасатели нашли тело одного погибшего, но разбор завалов еще продолжается.

"Повреждения получили шесть жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно", – написал мэр.

Девочка госпитализирована в "Охматдет", в больнице ей сделали операцию.

"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении клиники, опубликованном в Facebook.

Сейчас девочка – в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, уточнили медики.

Мама девочки, которая тоже пострадала в результате удара, в состоянии средней тяжести, сообщил Кличко. Девочку и ее маму спасли из-под завалов.