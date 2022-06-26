В результате ракетного удара РФ по жилому дому в Киеве погиб один человек, шестеро ранены – Кличко

Он рассказал, что спасатели нашли тело одного погибшего, но разбор завалов еще продолжается.
"Повреждения получили шесть жителей дома. Четверо из них, в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. Двое – с легкими травмами – будут лечиться амбулаторно", – написал мэр.
Девочка госпитализирована в "Охматдет", в больнице ей сделали операцию.
"Девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты "Охматдета" установили у ребенка многочисленные раны, ушибы и ссадины. Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении клиники, опубликованном в Facebook.
Сейчас девочка – в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает, уточнили медики.
Мама девочки, которая тоже пострадала в результате удара, в состоянии средней тяжести, сообщил Кличко. Девочку и ее маму спасли из-под завалов.
Утром мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.
В Офисе генпрокурора проинформировали, что погиб один человек, четверо пострадали. Кличко информировал о четверых пострадавших, информации о погибшем не публиковал. Он также рассказал, что из поврежденного дома эвакуировали 25 человек.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад. Кроме того, утром в области ПВО сбила ракету, информировала Киевская областная военная администрация.
По информации Воздушных сил ВСУ, Россия утром 26 июня обстреливала Киев с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 с района Каспийского моря ракетами Х-101. Часть ракет сбила украинская ПВО, уточнили в командовании.