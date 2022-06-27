Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие

"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор. Утром от ракетного удара пострадали дома по улице Торской и прилегающего к ней частного сектора. Есть убитые и раненые", – написал он.

Лях добавил, что удар пришелся практически по центру города, где нет военных объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и один инфраструктурный объект, уточнил он.