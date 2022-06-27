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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие

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Оккупанты ударили почти по центру Славянска
Оккупанты ударили почти по центру Славянска
Фото: depositphotos.com

Утром 27 июня российские оккупанты ударили по жилым кварталам Славянска Донецкой области, есть убитые и раненые. Об этом сообщил в Facebook глава Славянской городской ВГА Вадим Лях.

"К сожалению, сегодняшние события в Славянске не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор. Утром от ракетного удара пострадали дома по улице Торской и прилегающего к ней частного сектора. Есть убитые и раненые", – написал он.

Лях добавил, что удар пришелся практически по центру города, где нет военных объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/1247344529408147/

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере четыре жилых дома и один инфраструктурный объект, уточнил он.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/3353430018313911/

Контекст:

Российские войска после ухода из северных областей Украины в начале апреля сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс. В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком, а после его оккупации россияне сосредоточились на захвате Лисичанска.

26 июня Кириленко заявил, что российские оккупанты стягивают силы в Славянск, чтобы попытаться повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка, его цитируют "Українські новини".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Донецкая область, Славянск, война, война России против Украины, Вадим Лях, российские оккупанты
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