После оккупации Северодонецка российская армия сосредоточилась на захвате Лисичанска – Гайдай

Лисичанск из-за разрушений "уже почти не узнать", отметил глава ОВА Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины – Лисичанска", – говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что оккупанты в очередной раз нанесли авиаудары по городу, а также в районе Белой Горы.

"Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", – написал глава ОВА.

По его словам, после отвода подразделений украинских войск враг закрепился в Северодонецке, а также поселках Сиротино, Вороново и Боровское.

"Напоследок россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск. Также получили разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка", – добавил Гайдай.

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