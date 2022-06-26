После оккупации Северодонецка российская армия сосредоточилась на захвате Лисичанска – Гайдай

"После захвата Северодонецка вражеская армия сосредоточила все силы на захвате последней крепости Луганщины – Лисичанска", – говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что оккупанты в очередной раз нанесли авиаудары по городу, а также в районе Белой Горы.
"Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д. На территории многопрофильной больницы обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Он получил многочисленные минно-взрывные травмы", – написал глава ОВА.
По его словам, после отвода подразделений украинских войск враг закрепился в Северодонецке, а также поселках Сиротино, Вороново и Боровское.
"Напоследок россияне осуществили обстрел "Азота" и полигона ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск. Также получили разрушения от российского нашествия Волчеяровка, Лоскутовка, Верхнекаменка и Золотаревка", – добавил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российско-оккупантские войска после ухода из северных областей Украины в апреле сосредоточились на попытках захватить весь Донбасс.
В июне наиболее интенсивные бои шли за контроль над Северодонецком. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Утром 24 июня Гайдай заявил, что "к сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших".
25 июня мэр города Александр Стрюк сообщил, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.
"После отвода подразделений наших войск враг закрепляется в районах населенных пунктов Северодонецк, Сиротино, Вороново и Боровское", – рассказали в Генштабе ВСУ вечером 25 июня.
Зеленский в вечернем обращении 25 июня пообещал, что Украина вернет Северодонецк, как и остальные свои города.
Лисичанск остается последним крупным городом Луганской области под контролем Украины.