Зеленский: Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске и других временно оккупированных городах

"Все наши города: Северодонецк, Донецк, Луганск – мы все вернем. Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Мариуполе, и все другие временно оккупированные города Украины будут только украинскими. Будут благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто не устает, кто не поддается эмоциональным срывам, кто борется и знает, что победа – впереди. Победа наша и только наша", – сказал президент.

По словам Зеленского, за четыре месяца войны против РФ более 20 тыс. украинских воинов удостоены государственных наград, 156 защитников получили звание Героев Украины.

"Вот такой масштаб храбрости, вот такой уровень сопротивления. И если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, более 20 тыс., то на какие ракеты вообще кто-то там в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит реально массовое и народное сопротивление?" – резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



