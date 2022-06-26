ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске и других временно оккупированных городах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Все украинские города, временно оккупированные РФ, будут возвращены Украиной, убежден Зеленский
Все украинские города, временно оккупированные РФ, будут возвращены Украиной, убежден Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина вернет все временно оккупированные РФ свои города. Уверенность в этом в вечернем обращении, опубликованном 25 июня в Telegram Офиса президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Все наши города: Северодонецк, Донецк, Луганск – мы все вернем. Еженедельно мы идем в Херсон. Ни дня не забывали о Мелитополе, Бердянске, Энергодаре и Мариуполе, и все другие временно оккупированные города Украины будут только украинскими. Будут благодаря нашим героям, благодаря каждому и каждой, кто не устает, кто не поддается эмоциональным срывам, кто борется и знает, что победа – впереди. Победа наша и только наша", – сказал президент.

По словам Зеленского, за четыре месяца войны против РФ более 20 тыс. украинских воинов удостоены государственных наград, 156 защитников получили звание Героев Украины.

"Вот такой масштаб храбрости, вот такой уровень сопротивления. И если только тех, чей подвиг уже отмечен наградами, более 20 тыс., то на какие ракеты вообще кто-то там в России может надеяться? Какая артиллерия, какие мины могут помочь оккупантам, если им противостоит реально массовое и народное сопротивление?" – резюмировал президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска в настоящее время захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Херсон, захват, военные, оккупация, Мариуполь, Мелитополь, Северодонецк, Бердянск, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, награды, Энергодар, обращение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Герой стальных историй". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко посвятила новый рисунок Ми-8, которые летали в осажденный Мариуполь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Красавица", "Просто излучается доброта". Виталий Ким показал свою любовь
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
"Да, я здесь был очень давно, но пришло время действий". 38-летний Решетник заявил, что возобновил тренировки в зале
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
Полякова попросила Зеленского дать украинское гражданство российскому блогеру Белоцерковской, которая осудила РФ за нападение на Украину
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20
  Губерман – Гордону: Борода – это хорошо, я вам тоже горячо советую. Но лет через 20 G
Дмитрий ГОРДОН
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
Супруга киевского мэра Кличко высказалась о характере своего мужа и его работе
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
  Monatik прокомментировал отношения с замалчивающей войну Седоковой
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька
  Губерман о своем возрасте: 86 – это ох...ительно много, батенька G
Дмитрий ГОРДОН
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
  Служащий в теробороне Алиев о Зеленском: Вову я поддерживаю. Он реально человек со стальными яйцами
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
Жена мэра Киева сообщила, что ее мать и старшая сестра переехали к ней в Германию
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  "Материально очень сложно". Позитив заявил, что из-за войны не смог оплачивать аренду квартиры
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога
  Губерман: Я реже стал употреблять матерные слова и чаще упоминаю Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Нам отвратительна машина российской военной пропаганды, мы решили уехать из страны". Little Big выпустила антивоенную песню. Видео
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
  "Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (760740)
2
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото (243951)
3
"Сидела в ресторане своего мужа и плакала от несправедливости". Демин рассказал о разговоре с Ани Лорак (141110)
4
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (113738)
5
"Огонь малая", "Красивая у вас девочка". Галкин показал Пугачеву в белом топе и мини-шортах (100194)
6
"Молит старуху с косой о скором визите". Кушанашвили рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым (99718)
7
"Опять троллинг!" Арестович рассказал, когда Украину примут в ЕС (66219)
8
Monatik рассказал, почему его мать в Луцке не приняла в своем доме переселенцев (61229)
 
 
 
 