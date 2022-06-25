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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укладываются, поднимают ноги и ждут легкого ранения". В ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются побыстрее эвакуироваться из Херсона

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Оккупанты придумали, как побыстрее вернуться домой из Херсона ранеными, рассказало командование "Юг"
Оккупанты придумали, как побыстрее вернуться домой из Херсона ранеными, рассказало командование "Юг"
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупанты теряют позиции и не находят мотивации для ведения наступательных действий на юге Украины.

Об этом 25 июня в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения в РФ.

"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения, – говорится в сообщении. – Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными".

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1480205572413670/

Генштаб ВСУ сообщил 24 июня, что оккупанты сбежали, оставив подготовленные для обороны позиции в Херсонской области.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, ранение, ноги, российские оккупанты
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