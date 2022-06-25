"Укладываются, поднимают ноги и ждут легкого ранения". В ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются побыстрее эвакуироваться из Херсона

Оккупанты придумали, как побыстрее вернуться домой из Херсона ранеными, рассказало командование "Юг" Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Об этом 25 июня в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения в РФ.

"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения, – говорится в сообщении. – Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными".

Генштаб ВСУ сообщил 24 июня, что оккупанты сбежали, оставив подготовленные для обороны позиции в Херсонской области.

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