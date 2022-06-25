"Укладываются, поднимают ноги и ждут легкого ранения". В ВСУ рассказали, как оккупанты пытаются побыстрее эвакуироваться из Херсона

Об этом 25 июня в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что деморализованные оккупанты ищут способы обоснованного возвращения в РФ.
"Выбитые с укрепленных позиций рашисты не спешат создавать новые рубежи обороны. Они роют не окопы, а углубления до полуметра, укладываются в них на спину, поднимают ноги и ждут легкого ранения, – говорится в сообщении. – Напуганные потерями руководящего и рядового состава, растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными".
Генштаб ВСУ сообщил 24 июня, что оккупанты сбежали, оставив подготовленные для обороны позиции в Херсонской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Херсон – единственный областной центр, который им удалось захватить.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.