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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранения получили восемь человек

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Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного вторжения в Украину
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Facebook

За минувшие сутки в результате обстрелов Николаевской области со стороны российских захватчиков ранения получили восемь человек. Об этом 27 июня в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская и Галициновская общины", – написала Замазеева.

Она отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь, детей среди них нет.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 274 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 42 пострадавших получили помощь амбулаторно", – подчеркнула Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

22 июня российские оккупанты выпустили семь ракет по Николаеву, в результате чего в городе произошли пожары.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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