Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранения получили восемь человек

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного вторжения в Украину Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Facebook

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Снова досталось общинам Баштанского и Николаевского районов. Под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская и Галициновская общины", – написала Замазеева.

Она отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь, детей среди них нет.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 274 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 42 пострадавших получили помощь амбулаторно", – подчеркнула Замазеева.

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