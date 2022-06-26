ВСУ уничтожили российский беспилотник, который вел разведку над Николаевской областью

"Утром 26 июня воинами воздушного командования "Юг" был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, которым враг проводил воздушную разведку и наведение артиллерии в Николаевской области", – говорится в сообщении.
В командовании подчеркнули, что угрозы ракетных ударов со стороны войск РФ остаются, и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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По данным Генштаба ВСУ на 26 июня, потери российских оккупантов составили около 34 850 военных, а также 217 самолетов, 184 вертолета, 630 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.