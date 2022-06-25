Подоляк: Мы победим, потому что за нами – настоящие люди со всего мира, а за Россией – только мрак и пустота

"Всего за три дня Андрюс Тапинас и народ Литвы собрали €6 млн на Bayraktar для Украины. Фонд Сергея Притулы и украинский народ повторили челлендж и купят еще четыре "птички". Мы победим, потому что за нами – настоящие люди со всего мира. За РФ же нет ничего, кроме мрака и пустоты", – написал он.
Всього за три дні @AndriusTapinas і народ Литви зібрали €6 млн на «Байрактар» для * . Фонд @serhiyprytula та український народ повторили челендж і куплять іще 4 «пташки». Ми переможемо, бо за нами – справжні люди зі всього світу. За Рф же немає нічого, крім мороку й порожнечі.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022
Украинский телеведущий и волонтер Притула ответил советнику главы ОП, что "украинцы могут все".
"Как там с покупкой "стелсов", ракет и эсминцев, Сергей? Уже начали сборы? А если серьезно, то у нас нет никаких других вариантов, как вместе к обязательной победе", – написал Притуле Подоляк.
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25 мая литовский журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции на покупку для украинских военных беспилотника Bayraktar TB2, и объявил сбор €5 млн на эту цель. 28 мая сбор был закрыт – нужная сумма была собрана. Саму закупку организует минобороны Литвы.
30 мая министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас пообещал, что Литва в ближайшее время отправит Украине "не только уже обещанные броневики, грузовики и внедорожники, но также новую партию антидронового оборудования, тепловизоров и, конечно же, Bayraktar, который будет куплен на деньги, собранные литовцами и другими, кто помогал Литве".
Проект Притулы стартовал 22 июня. Планировалось за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
В итоге было собрано 600 млн грн за неполные три дня. "Сбор на Bayraktar завершен! Есть для вас две цифры: 600 млн грн и четыре Bayraktar", – написал волонтер, прикрепив рисунок с надписью "Четвертый не лишний".