Подоляк: Мы победим, потому что за нами – настоящие люди со всего мира, а за Россией – только мрак и пустота

Подоляк: Как там с покупкой "стелсов", ракет и эсминцев? Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Всего за три дня Андрюс Тапинас и народ Литвы собрали €6 млн на Bayraktar для Украины. Фонд Сергея Притулы и украинский народ повторили челлендж и купят еще четыре "птички". Мы победим, потому что за нами – настоящие люди со всего мира. За РФ же нет ничего, кроме мрака и пустоты", – написал он.

Всього за три дні @AndriusTapinas і народ Литви зібрали €6 млн на «Байрактар» для * . Фонд @serhiyprytula та український народ повторили челендж і куплять іще 4 «пташки». Ми переможемо, бо за нами – справжні люди зі всього світу. За Рф же немає нічого, крім мороку й порожнечі. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 25, 2022

Украинский телеведущий и волонтер Притула ответил советнику главы ОП, что "украинцы могут все".

"Как там с покупкой "стелсов", ракет и эсминцев, Сергей? Уже начали сборы? А если серьезно, то у нас нет никаких других вариантов, как вместе к обязательной победе", – написал Притуле Подоляк.

Скриншот: Михайло Подоляк / Twitter

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