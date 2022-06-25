"Четвертый не лишний". Притула за три дня собрал деньги на четыре Bayraktar

Проект стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В итоге было собрано 600 млн грн за неполных три дня.

"Сбор на Bayraktar завершен! Есть для вас две цифры: 600 млн грн и четыре Bayraktar", – написал волонтер, прикрепив рисунок с надписью "Четвертый не лишний".

Збір на Байрактари завершено!

Маю для вас дві цифри:



- 600 мільйонів гривень



- Чотири Байрактара!!!!! pic.twitter.com/OsInZIBuVh — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 24, 2022

Он подчеркнул, что давно не помнит такого единства среди украинцев.

"Украинцы – невероятные, непобедимые и объединенные. Украинцы – титаны! Низкий поклон и благодарность каждому, кто принял участие в сборе: и людям, и бизнесам, и лидерам мнений, и медиа! Каждого хочется обнять и пожать руку! Такого единения я не помню. Включились все! И это вдохновляет, это дает надежду на победу, наполняет сердце радостью. Вы можете смело записывать и на себя каждый танк и корабль, уничтоженный этими Bayraktar!" – написал волонтер.

Такого єднання я не пам’ятаю. Включились усі! І це надихає, це дає надію на перемогу, це наповнює серце радістю.



Можете смішливо записувати і на себе кожен танк та корабель, знищений цими Байрактарами!



Працюємо, панове ;) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 24, 2022

Притула отдельно опубликовал видеообращение в Facebook. Он сказал, что был поражен, сколько людей поддержало проект, ведь в сборе денег участвовали даже дети.

Волонтер подчеркнул, что этот проект – не только о Bayraktar, которые действительно необходимы украинской армии.

"Это проект об украинской крутости. Это проект о достоинстве, об искоренении "меншовартості". Мы показали сами себе и всему миру, что для украинцев нет ничего невозможного. Давайте верить в себя больше и больше. Империи насаждали нам комплекс "меншовартості", от него нужно катастрофически быстро избавляться. Мы, украинцы, – сила, мы можем перевернуть мир и переписать историю, – сказал Притула. – Это был проект единства, и очень хочется, чтобы мы дальше несли это в себе, [несли] понимание, что большие дела – только вместе, менять мир – только вместе, менять себя – только вместе".

Он добавил, что подобного не делали ни в одной другой стране.

23 июня волонтер сообщил, что большинство взносов не превышали 200 грн, и призвал бизнес поддержать проект. Позже на странице фонда Притулы опубликовали информацию о компаниях, которые перечислили от 100 тыс. грн. Некоторые взносы превышали 1 млн. Например, IT-компания Solidgate перечислила €33 тыс.