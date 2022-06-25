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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Четвертый не лишний". Притула за три дня собрал деньги на четыре Bayraktar

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Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года
Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года
Фото: president.gov.ua (архив)

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула собрал деньги на покупку турецких беспилотников Bayraktar. Об этом он сообщил вечером 24 июня в Twitter.

Проект стартовал 22 июня. Фонд Притулы планировал за неделю собрать 500 млн грн для покупки трех Bayraktar для нужд Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В итоге было собрано 600 млн грн за неполных три дня. 

"Сбор на Bayraktar завершен! Есть для вас две цифры: 600 млн грн и четыре Bayraktar", – написал волонтер, прикрепив рисунок с надписью "Четвертый не лишний". 

Он подчеркнул, что давно не помнит такого единства среди украинцев. 

"Украинцы – невероятные, непобедимые и объединенные. Украинцы – титаны! Низкий поклон и благодарность каждому, кто принял участие в сборе: и людям, и бизнесам, и лидерам мнений, и медиа! Каждого хочется обнять и пожать руку! Такого единения я не помню. Включились все! И это вдохновляет, это дает надежду на победу, наполняет сердце радостью. Вы можете смело записывать и на себя каждый танк и корабль, уничтоженный этими Bayraktar!" – написал волонтер.

Притула отдельно опубликовал видеообращение в Facebook. Он сказал, что был поражен, сколько людей поддержало проект, ведь в сборе денег участвовали даже дети.

Волонтер подчеркнул, что этот проект – не только о Bayraktar, которые действительно необходимы украинской армии. 

"Это проект об украинской крутости. Это проект о достоинстве, об искоренении "меншовартості". Мы показали сами себе и всему миру, что для украинцев нет ничего невозможного. Давайте верить в себя больше и больше. Империи насаждали нам комплекс "меншовартості", от него нужно катастрофически быстро избавляться. Мы, украинцы, – сила, мы можем перевернуть мир и переписать историю, – сказал Притула. – Это был проект единства, и очень хочется, чтобы мы дальше несли это в себе, [несли] понимание, что большие дела – только вместе, менять мир – только вместе, менять себя – только вместе". 

Он добавил, что подобного не делали ни в одной другой стране. 

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/550094216859883/

23 июня волонтер сообщил, что большинство взносов не превышали 200 грн, и призвал бизнес поддержать проект. Позже на странице фонда Притулы опубликовали информацию о компаниях, которые перечислили от 100 тыс. грн. Некоторые взносы превышали 1 млн. Например, IT-компания Solidgate перечислила €33 тыс.  

https://www.facebook.com/prytulafoundation.org/posts/138665928815377

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Bayraktar находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Эти беспилотники стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

В мае деньги на беспилотник Bayraktar для ВСУ собирали в Литве. Литовцам удалось за три дня собрать необходимые €5 млн, но в итоге турецкая компания – производитель Bayraktar заявила о намерении бесплатно передать Литве военный беспилотник, поэтому на собранные деньги Литва купит необходимые боеприпасы для Bayraktar, оставшиеся деньги пойдут на поддержку Украины. Ожидается, что этот беспилотник Турция передаст Литве "к началу июля".

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: армия, беспилотники, волонтеры, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Притула, Воздушные силы Украины, Bayraktar
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