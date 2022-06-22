"Мы всегда будем благодарны каждому, кто выбрал сторону добра". Подоляк – о решении главы МИД Италии выйти из партии из-за Украины

Глава МИД Италии сегодня объявил, что покидает партию из-за разногласий по Украине. "Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – заявил Ди Майо, которого итальянские СМИ называют одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Подоляк отметил, что сейчас каждый политик делает выбор, "как именно войти в мировые учебники по истории".

"Сильный поступок Луиджи Ди Майо – лидера, понимающего масштабы вызовов для Европейского континента. Политика Италии – дело Италии. Но мы всегда будем благодарны каждому, кто избрал сторону добра – Украины", – написал советник главы ОПУ.

Кожен політик сьогодні робить вибір, як саме увійти у світові підручники історії. Сильний вчинок @luigidimaio – лідера, який розуміє масштаб викликів для Європейського континенту. Політика Італії – справа * . Але ми завжди будемо вдячні кожному, хто обрав сторону добра – * . — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 22, 2022