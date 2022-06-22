"Мы всегда будем благодарны каждому, кто выбрал сторону добра". Подоляк – о решении главы МИД Италии выйти из партии из-за Украины

Глава МИД Италии сегодня объявил, что покидает партию из-за разногласий по Украине. "Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – заявил Ди Майо, которого итальянские СМИ называют одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.
Подоляк отметил, что сейчас каждый политик делает выбор, "как именно войти в мировые учебники по истории".
"Сильный поступок Луиджи Ди Майо – лидера, понимающего масштабы вызовов для Европейского континента. Политика Италии – дело Италии. Но мы всегда будем благодарны каждому, кто избрал сторону добра – Украины", – написал советник главы ОПУ.
Кожен політик сьогодні робить вибір, як саме увійти у світові підручники історії. Сильний вчинок @luigidimaio – лідера, який розуміє масштаб викликів для Європейського континенту. Політика Італії – справа * . Але ми завжди будемо вдячні кожному, хто обрав сторону добра – * .— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 22, 2022
19 мая Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу план, состоящий из четырех шагов, который, по мнению Италии, может остановить войну России против Украины. План был передан для изучения украинской и российской стороне, воюющие страны к предложениям Рима отнеслись прохладно.
Премьер-министр Италии Марио Драги после встречи с Владимиром Зеленским 16 июня заявил, что "мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины".