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Глава МИД Италии Ди Майо ушел из партии из-за разногласий по Украине

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Ди Майо обещает сформировать в парламенте Италии новую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги
Ди Майо обещает сформировать в парламенте Италии новую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги
Фото: EPA

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что покидает свою партию "Движение пяти звезд", которую он ранее раскритиковал за подрыв усилий правительства по поддержке Украины, сообщает 22 июня Euronews, ссылаясь на заявления политика, сделанные на пресс-конференции.

"Я ухожу из "Движения пяти звезд", – заявил Ди Майо, добавив, что решение стало для него "болезненным" и "выстраданным".

"Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – цитирует дипломата La Stampa.

По словам Ди Майо, он сформирует новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги. Глава МИД Италии подчеркнул, что его уже бывшая партия "больше не будет первой силой в парламенте", пишет Euronews.

По данным Il Sole 24 Ore, по меньшей мере 62 парламентария (в том числе 11 сенаторов) покинут политсилу вслед за Ди Майо. Таким образом, из 227 парламентариев "Движения пяти звезд" (155 – в Палате представителей и 72 – в Сенате) более четверти покинут партию. В результате крупнейшей фракцией итальянского парламента станет правая партия "Лига", которую возглавляет Маттео Сальвини.

Глава МИД Италии отметил, что республика нуждается в новой политической силе, которая будет защищать интересы регионов и в которой не будет места личным амбициям, "ненависти, популизму и экстремизму". Рабочее название его нового политического проекта – "Вместе ради будущего".

Ди Майо на прошлой неделе обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе, писало 19 июня Reuters. В "Движении пяти звезд" преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт.

По мнению lI Post,  Ди Майо является одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Контекст:

19 мая Луиджи Ди Майо представил генсекретарю ООН Антониу Гутерришу план, состоящий из четырех шагов, который, по мнению Италии, может остановить войну России против Украины. План был передан для изучения украинской и российской стороне, воюющие страны к предложениям Рима отнеслись прохладно.

Премьер-министр Италии Марио Драги после встречи с Владимиром Зеленским 16 июня заявил, что "мир с Россией должен быть достигнут на условиях Украины".

Теги: Россия, Украина, Euronews, МИД Италии, парламент, Европа, война России против Украины, Джузеппе Конте, Луиджи Ди Майо, Марио Драги
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