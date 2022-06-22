Глава МИД Италии Ди Майо ушел из партии из-за разногласий по Украине

"Я ухожу из "Движения пяти звезд", – заявил Ди Майо, добавив, что решение стало для него "болезненным" и "выстраданным".

"Мы обязательно должны были выбрать, с какой стороны истории находиться – на стороне Украины, на которую напали, или на стороне агрессора – России. Позиции некоторых лидеров "Движения пяти звезд" рисковали ослабить нашу страну", – цитирует дипломата La Stampa.

По словам Ди Майо, он сформирует новую парламентскую группу, поддерживающую правительство премьер-министра Марио Драги. Глава МИД Италии подчеркнул, что его уже бывшая партия "больше не будет первой силой в парламенте", пишет Euronews.

По данным Il Sole 24 Ore, по меньшей мере 62 парламентария (в том числе 11 сенаторов) покинут политсилу вслед за Ди Майо. Таким образом, из 227 парламентариев "Движения пяти звезд" (155 – в Палате представителей и 72 – в Сенате) более четверти покинут партию. В результате крупнейшей фракцией итальянского парламента станет правая партия "Лига", которую возглавляет Маттео Сальвини.

Глава МИД Италии отметил, что республика нуждается в новой политической силе, которая будет защищать интересы регионов и в которой не будет места личным амбициям, "ненависти, популизму и экстремизму". Рабочее название его нового политического проекта – "Вместе ради будущего".

Ди Майо на прошлой неделе обвинил лидера "Движения пяти звезд" и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в Европейском союзе, писало 19 июня Reuters. В "Движении пяти звезд" преобладает точка зрения, что отправка оружия Украине продлевает конфликт.

По мнению lI Post, Ди Майо является одним из самых убежденных сторонников президента Украины Владимира Зеленского среди европейских политиков.