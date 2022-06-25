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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зенитчики ВСУ сбили БПЛА оккупантов, который осуществлял доразведку объектов после ракетных ударов – Воздушные силы

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Украинские зенитчики после нападения РФ сбили уже более 500 воздушных целей оккупантов
Украинские зенитчики после нападения РФ сбили уже более 500 воздушных целей оккупантов
Фото: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine / Telegram

Зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили БПЛА оккупантов, проводивший доразведку объектов после нанесенных ракетных ударов.

Об этом 25 июня в Telegram сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

"Утром 25 июня военнослужащие зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Вражеский БПЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичный БПЛА был поражен также накануне, 24 июня.

Украинские зенитчики с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля сбили уже более 500 воздушных целей российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ночью и утром 25 июня российские оккупанты нанесли массированные ракетные удары по поселку Десна в Черниговской области, по воинским частям и другим объектам в Житомирской области.

Украинские военные и местные власти отмечали, что удары были нанесены с территории Беларуси. Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что в Беларуси фиксировали массовые запуски ракет с российских бомбардировщиков по Украине.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что это первый авиаудар по Украине, нанесенный непосредственно с территории Беларуси. В разведке считают, что это очередная попытка РФ втянуть Беларусь в войну.

Также россияне ударили ракетами по военному объекту в Яворовском районе Львовской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, этот удар был нанесен с Черного моря.

Часть ракет сбила украинская ПВО.

Теги: Россия, Украина, военные, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, Воздушные силы Украины, российские оккупанты
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