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Российские оккупанты обстреляли эвакуационный автобус и поселок в Харьковской области

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Российские оккупанты обстреляли поселок Печенеги Харьковской области
Российские оккупанты обстреляли поселок Печенеги Харьковской области
Фото: Олександр Гусаров, Печенізький селищний голова / Telegram

Российская армия обстреляла поселок Печенеги Харьковской области и эвакуационный автобус, который должен был вывезти людей на неоккупированную территорию. Об этом сообщил голова населенного пункта Александр Гусаров в Telegram 27 июня.

"Во время эвакуации людей через поселок Печенеги российские войска обстреляли поселок Печенеги и колонну автобусов с мирными людьми. К счастью, сегодня все обошлось без жертв", – написал он.

Вследствие обстрела поселка 90-летний местный житель получил ранения, разрушено несколько жилых домов.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Украина, Харьков, эвакуация, автобус, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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