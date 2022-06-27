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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки два мирных жителя погибли, пятеро ранены, ракета попала во двор школы

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В результате обстрелов Харькова повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие здания
В результате обстрелов Харькова повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие здания
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

В результате обстрелов оккупантами 26 июня Харьковской области погибли две женщины, еще пять мирных жителей получили ранения. Об этом утром 27 июня сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области", – написал Синегубов.

Он отметил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. От этих ударов никто не пострадал. 

В Чугуевском районе в результате вражеских обстрелов погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще два человека получили ранения. Снаряды попадали в хозяйственные сооружения, поврежден уличный газопровод.

Кроме того, в Харьковском районе из-за российских обстрелов взрывные травмы получили трое гражданских.

За сутки в области вспыхнули семь пожаров, вызванных обстрелами, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Спасатели опубликовали фото последствий ракетных ударов по Харькову. "В результате взрыва и пожара повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие постройки", – отметили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, они используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

Теги: Харьков, пожар, ГСЧС, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, взрывы, погибшие, Олег Синегубов, школа
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