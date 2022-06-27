В Харьковской области за сутки два мирных жителя погибли, пятеро ранены, ракета попала во двор школы

В результате обстрелов Харькова повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие здания Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

"Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области", – написал Синегубов.

Он отметил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. От этих ударов никто не пострадал.

В Чугуевском районе в результате вражеских обстрелов погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще два человека получили ранения. Снаряды попадали в хозяйственные сооружения, поврежден уличный газопровод.

Кроме того, в Харьковском районе из-за российских обстрелов взрывные травмы получили трое гражданских.

За сутки в области вспыхнули семь пожаров, вызванных обстрелами, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Спасатели опубликовали фото последствий ракетных ударов по Харькову. "В результате взрыва и пожара повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие постройки", – отметили в ГСЧС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)