В Харьковской области за сутки два мирных жителя погибли, пятеро ранены, ракета попала во двор школы

"Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреливали Киевский и Шевченковский районы Харькова, Чугуевский и Харьковский районы области", – написал Синегубов.
Он отметил, что ночью в Харькове российская ракета попала во двор школы. В результате еще одного ракетного удара повреждено административное здание. От этих ударов никто не пострадал.
В Чугуевском районе в результате вражеских обстрелов погибли 21-летняя и 57-летняя женщины, еще два человека получили ранения. Снаряды попадали в хозяйственные сооружения, поврежден уличный газопровод.
Кроме того, в Харьковском районе из-за российских обстрелов взрывные травмы получили трое гражданских.
За сутки в области вспыхнули семь пожаров, вызванных обстрелами, сообщили в региональном управлении ГСЧС.
Спасатели опубликовали фото последствий ракетных ударов по Харькову. "В результате взрыва и пожара повреждены жилые дома, швейный цех, школа и другие постройки", – отметили в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, они используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.