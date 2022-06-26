"До того как пришли люди, я говорила мужу, что мы прожили очень счастливую жизнь". В Харькове из-под завалов откопали живую семейную пару

На женщину и ее мужа обрушился второй этаж и крыша дома Скрин: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В субботу около 23.08 ракета оккупантов попала в один из жилых двухэтажных домов в Холодногорском районе Харькова, говорится в сообщении ГСЧС. Здание получило сильные разрушения, пожара не было. Во время проведения аварийно-спасательных работ пожарные вывели наружу семейную пару, физически они не пострадали.

По словам Игоря, если бы они с женой соблюли свой ежедневный график, то вряд ли остались бы в живых. Отправившись спать раньше привычного, они оказались не в месте прямого попадания, но на них обрушился второй этаж и крыша дома.

"Сразу накрыло две стены и потолок. Потом приехали спасатели, час нас откапывали. Мы этот дом все время ремонтировали, обустраивали, но в одну секунду потеряли все. Но все равно я надеюсь принять здесь после войны своих внуков", – говорит Ольга.

Свободной рукой мужчина прокопал отверстие, чтобы поступал воздух. Во время работ спасатели переговаривались с хозяевами разрушенного дома, поддерживая их.

"До того как пришли люди, я говорила мужу, что мы прожили очень счастливую жизнь. Всегда мы говорили, что мы счастливы и умрем в один день. Я ему говорила, что не хочу так, только не так", – добавляет Ольга в сюжете.