В России говорят, что от обстрела Киева не пострадали ни люди, ни жилье

По версии минобороны РФ, "удары были нанесены четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", где якобы производили боеприпасы.

"По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура не пострадала", – говорится в заявлении МО.

Как сообщалось, утром в воскресенье в результате обстрела Шевченковского района разрушен жилой дом и окружающая инфраструктура. Известно как минимум об одном погибшем, пострадали шесть человек, в том числе семилетняя девочка.

Атака РФ получила широкий резонанс, фоторепортажи о ней сделали многие СМИ.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter назвала ее "убийственной трусостью", подчеркнув, что ракета попала в жилой дом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, обстреливая украинскую территорию ракетами, российские оккупанты копируют действия гитлеровцев.