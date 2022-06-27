В России говорят, что от обстрела Киева не пострадали ни люди, ни жилье

По версии минобороны РФ, "удары были нанесены четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", где якобы производили боеприпасы.
"По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура не пострадала", – говорится в заявлении МО.
Как сообщалось, утром в воскресенье в результате обстрела Шевченковского района разрушен жилой дом и окружающая инфраструктура. Известно как минимум об одном погибшем, пострадали шесть человек, в том числе семилетняя девочка.
Атака РФ получила широкий резонанс, фоторепортажи о ней сделали многие СМИ.
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter назвала ее "убийственной трусостью", подчеркнув, что ракета попала в жилой дом.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, обстреливая украинскую территорию ракетами, российские оккупанты копируют действия гитлеровцев.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице утром 26 июня. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.
По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которую достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.
Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.