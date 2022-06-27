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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России говорят, что от обстрела Киева не пострадали ни люди, ни жилье

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Фото с места попадания ракеты в Шевченковском районе столицы
Фото с места попадания ракеты в Шевченковском районе столицы
Фото: ЕРА

Ракетная атака на Киев 26 июня поразила военные цели и не привела к жертвам и разрушениям мирной инфраструктуры, об этом министерство обороны России заявляет в Telegram.

По версии минобороны РФ, "удары были нанесены четырьмя высокоточными ракетами по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем", где якобы производили боеприпасы.

"По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура не пострадала", – говорится в заявлении МО.

Как сообщалось, утром в воскресенье в результате обстрела Шевченковского района разрушен жилой дом и окружающая инфраструктура. Известно как минимум об одном погибшем, пострадали шесть человек, в том числе семилетняя девочка.

Атака РФ получила широкий резонанс, фоторепортажи о ней сделали многие СМИ.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter назвала ее "убийственной трусостью", подчеркнув, что ракета попала в жилой дом.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, обстреливая украинскую территорию ракетами, российские оккупанты копируют действия гитлеровцев.

Контекст:

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице утром 26 июня. Позже в ГСЧС проинформировали, что ракета попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковским районе Киева, он загорелся. Седьмой, восьмой и девятый этажи частично разрушены.

По данным Офиса генпрокурора, погиб один человек, четверо пострадали, в том числе девочка и ее мать, которую достали из-под завалов. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что погиб отец спасенной девочки.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко сообщал, что в результате ракетного обстрела утром 26 июня в столице был поврежден детский сад.

Теги: Киев, Виталий Кличко, жертвы, война России против Украины, ракеты, Мелинда Симмонс
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