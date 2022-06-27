Данилов: Ракетные обстрелы Украины – тактика запугивания, заимствованная россиянами у нацистов

"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика запугивания, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны", – написал он.
Секретарь СНБО отметил, что в 1940 году гитлеровская авиация (люфтваффе) бомбардировала Лондон с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, "но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила".
"Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", – заявил Данилов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты обстреливают ракетами не только военные объекты Украины, но и гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
26 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, взрывы были в Харькове, Киеве, Черкасской области. Есть раненые и погибшие. Еще две ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, но они были сбиты средствами ПВО.
27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", отметил президент Украины Владимир Зеленский.