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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Ракетные обстрелы Украины – тактика запугивания, заимствованная россиянами у нацистов

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Украинские ракеты найдут свои высокоточные цели, пообещал Данилов
Украинские ракеты найдут свои высокоточные цели, пообещал Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Обстреливая украинскую территорию ракетами, российские оккупанты копируют действия гитлеровцев, заявил 27 июня в Fаcebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Воскресные ракетные обстрелы Киева, Черкасс и других регионов Украины – тактика запугивания, заимствованная россиянами у нацистов времен Второй мировой войны", – написал он.

Секретарь СНБО отметил, что в 1940 году гитлеровская авиация (люфтваффе) бомбардировала Лондон с целью сломить сопротивление британцев, подорвать их боевой дух, "но это привело к прямо противоположному эффекту – бомбардировка сплотила и разозлила".

"Рашистские бомбардировки Киева и других украинских городов и регионов имеют те же последствия, что и налеты люфтваффе – украинцы не испугались, а разозлились и хотят мести, а украинские ракеты найдут свои высокоточные цели", – заявил Данилов.

Скриншот: Олексій Данілов / Facebook
Скриншот: Олексій Данілов / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты обстреливают ракетами не только военные объекты Украины, но и гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

26 июня российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, взрывы были в ХарьковеКиевеЧеркасской области. Есть раненые и погибшие. Еще две ракеты оккупанты выпустили по Одесской области, но они были сбиты средствами ПВО.

27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области, в котором находились сотни мирных жителей. "Число жертв невозможно представить", отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Киев, Одесса, Черкассы, война, СНБО, вторжение, обстрелы, нацисты, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, ракеты, погибшие, Алексей Данилов, российские оккупанты
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