Зеленский назвал "пощечиной" возможное нападение из Приднестровья: Мы ответим ударом

"Для наших обеих стран это очень важно. Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом по поводу рисков. Если они [удары из Приднестровья по Украине] будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы те или иные сигналы получаем. Они неприятны", – сообщил украинский лидер.

Зеленский заявил о необходимости сделать все, чтобы в регионе не было дестабилизации, и отметил, что информация о возможных ударах из Приднестровья искусственно накручивается со стороны России.

"Но эти люди должны знать, [которые] находятся в Приднестровье на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом", – подчеркнул Зеленский.

Президент Молдовы Майя Санду побывала с визитом в Украине 27 июня. Санду в течение дня посетила Бородянку, Бучу и Ирпень и встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.