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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский назвал "пощечиной" возможное нападение из Приднестровья: Мы ответим ударом

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Зеленский и Санду в Киеве обсудили риски ударов из Приднестровья
Зеленский и Санду в Киеве обсудили риски ударов из Приднестровья
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве обсудил с президентом Молдовы Майей Санду риски возможных угроз безопасности со стороны Приднестровья. На совместной с Санду пресс-конференции, которая транслировалась 27 июня на странице Офиса президента в Instagram, глава государства заявил, что нападение из Приднестровья станет "глобальной ошибкой".

"Для наших обеих стран это очень важно. Мы поднимали этот вопрос сегодня с госпожой президентом по поводу рисков. Если они [удары из Приднестровья по Украине] будут, я считаю, что это глобальная ошибка. Мы те или иные сигналы получаем. Они неприятны", – сообщил украинский лидер.

Зеленский заявил о необходимости сделать все, чтобы в регионе не было дестабилизации, и отметил, что информация о возможных ударах из Приднестровья искусственно накручивается со стороны России.

"Но эти люди должны знать, [которые] находятся в Приднестровье на временно оккупированной территории Молдовы, что для нас это будет не удар, а пощечина, а мы точно ответим ударом", – подчеркнул Зеленский.

Президент Молдовы Майя Санду побывала с визитом в Украине 27 июня. Санду в течение дня посетила Бородянку, Бучу и Ирпень и встретилась в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

22 апреля 2022 года и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

После этого в регионе прогремели несколько взрывов, 26 апреля президент Молдовы Майя Санду созвала Высший совет безопасности страны. Она заявила, что в эскалации в Приднестровье замешаны силы, которые выступают за войну.

Британская The Times, ссылаясь на данные украинских военных, сообщала 1 мая, что Кремль принял решение атаковать Молдову. Россия искусственно нагнетает ситуацию в Приднестровье, заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 мая глава разведки США Аврил Хейнс заявила, что президент России Владимир Путин может ввести военное положение в России и начать войну в Приднестровье.

11 мая спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сказал, что провокации, которые Россия проводила в Приднестровье, не дали ожидаемых результатов, поэтому второго фронта там не будет.

25 мая в Приднестровье Республики Молдова снизили уровень террористической опасности с "красного" до "желтого".

Теги: Россия, Украина, Молдова, Приднестровье, военное положение, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Майя Санду
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