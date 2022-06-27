Санду прибыла в Киев. В планах - Буча, Ирпень, Бородянка и встреча с Зеленским

"Президент Республики Молдова Майя Санду сегодня, 27 июня, находится с рабочим визитом в Киеве", – говорится в сообщении.

Санду в течение дня посетит Бородянку, Бучу и Ирпень, а также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

25 июня Санду сообщила, что планирует визит в Киев, но не назвала дату. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил в комментарии Newsmaker, что если визит Санду в Киев и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности в связи с войной РФ против Украины.

Контекст:

24 декабря 2020 года Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства, сменив на этом мосту пророссийски настроенного Игоря Додона.



Свой первый президентский зарубежный визит Санду совершила 12 января 2021 года в Украину и свою речь на встрече с Зеленским начала на украинском языке.

22 июня, накануне саммита Евросовета, на котором было принято решение о предоставлении Украине и Молдове кандидатства в члены ЕС, Зеленский провел с Санду телефонный разговор.

