Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. Сейчас Украина просит у нас поддержки, особенно консульской поддержки, для своих людей в России", – сказал он.
Кассис добавил, что сейчас власти страны ведут соответствующие переговоры с Россией, потому что необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие.
Аналогичным образом Швейцария уже представляет интересы США в Иране с 1980 года, так как эти две страны разорвали дипломатические отношения после захвата в заложники в Иране 66 американских дипломатов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 февраля МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций.
24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.