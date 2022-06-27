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Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

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Кассис: Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России
Кассис: Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России
Фото: EPA

Украинская сторона обратилась к Швейцарии с просьбой помочь с предоставлением консульских услуг для находящихся в России украинцев. Об этом в интервью La Liberte 25 июня заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. Сейчас Украина просит у нас поддержки, особенно консульской поддержки, для своих людей в России", – сказал он.

Кассис добавил, что сейчас власти страны ведут соответствующие переговоры с Россией, потому что необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие.

Аналогичным образом Швейцария уже представляет интересы США в Иране с 1980 года, так как эти две страны разорвали дипломатические отношения после захвата в заложники в Иране 66 американских дипломатов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 февраля МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного по делам Украины в Российской Федерации Василия Покотило для проведения консультаций.

24 февраля, в день полномасштабного вторжения, Украина объявила о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Швейцария, консульство, война России против Украины
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