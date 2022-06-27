Украина попросила Швейцарию о консульской поддержке украинцев в России

Кассис: Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России Фото: EPA

"Швейцария предложила свои добрые услуги как Украине, так и России. Сейчас Украина просит у нас поддержки, особенно консульской поддержки, для своих людей в России", – сказал он.

Кассис добавил, что сейчас власти страны ведут соответствующие переговоры с Россией, потому что необходимо, чтобы три заинтересованные стороны дали свое согласие.

Аналогичным образом Швейцария уже представляет интересы США в Иране с 1980 года, так как эти две страны разорвали дипломатические отношения после захвата в заложники в Иране 66 американских дипломатов.

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