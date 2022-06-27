В США заявляют, что Россия намеренно уничтожает элеваторы в Украине и минирует порты для блокады экспорта

Удар был нанесен еще 4 июня. Рассекреченные снимки показывают, что в результате атаки были разрушены три элеватора, а также конвейерная система, загружающей зерно на суда, сказал The Guardian неназванный представитель США.

Он добавил, что из-за атаки России экспортные мощности зернового терминала сократились как минимум на треть.

Newly declassified intelligence sheds light on Russian forces' attacks on Ukrainian grain terminals – including an attack on the Nika-Terra Grain Terminal in Mykolaiv on or around June 4. The world must hold Russia accountable for its actions that undermine global food security. pic.twitter.com/QQ7BH6LLpG — Ned Price (@StateDeptSpox) June 23, 2022

Кроме того, издание, ссылаясь на американскую разведку, сообщило, что Черноморский флот РФ получил приказ блокировать порты Одессы и Очакова, разместив там мины. Также оккупанты заминировали часть реки Днепр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)