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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В США заявляют, что Россия намеренно уничтожает элеваторы в Украине и минирует порты для блокады экспорта

Удар по терминалу "Ника-Терра" совершили 4 июня
Удар по терминалу "Ника-Терра" совершили 4 июня
Фото: ZN.UA (Зеркало недели. Украина) / Telegram

Спикер Госдепа США Нед Прайс 24 июня опубликовал спутниковые снимки, демонстрирующие результаты российской атаки на второй по величине зерновой терминал в Украине "Ника-Терра", расположенный в Николаеве.

Удар был нанесен еще 4 июня. Рассекреченные снимки показывают, что в результате атаки были разрушены три элеватора, а также конвейерная система, загружающей зерно на суда, сказал The Guardian неназванный представитель США.

Он добавил, что из-за атаки России экспортные мощности зернового терминала сократились как минимум на треть.

Кроме того, издание, ссылаясь на американскую разведку, сообщило, что Черноморский флот РФ получил приказ блокировать порты Одессы и Очакова, разместив там мины. Также оккупанты заминировали часть реки Днепр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.

Кроме того, по данным Минагрополитики Украины, оккупанты украли около полумиллиона тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.

Все эти действия РФ совершает в попытках заблокировать экспорт продовольствия из Украины, от которого зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зернаУкраина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, война, экспорт, война России против Украины, зерно
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