В США заявляют, что Россия намеренно уничтожает элеваторы в Украине и минирует порты для блокады экспорта

Удар был нанесен еще 4 июня. Рассекреченные снимки показывают, что в результате атаки были разрушены три элеватора, а также конвейерная система, загружающей зерно на суда, сказал The Guardian неназванный представитель США.
Он добавил, что из-за атаки России экспортные мощности зернового терминала сократились как минимум на треть.
Newly declassified intelligence sheds light on Russian forces' attacks on Ukrainian grain terminals – including an attack on the Nika-Terra Grain Terminal in Mykolaiv on or around June 4. The world must hold Russia accountable for its actions that undermine global food security. pic.twitter.com/QQ7BH6LLpG— Ned Price (@StateDeptSpox) June 23, 2022
Кроме того, издание, ссылаясь на американскую разведку, сообщило, что Черноморский флот РФ получил приказ блокировать порты Одессы и Очакова, разместив там мины. Также оккупанты заминировали часть реки Днепр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия, которая масштабно вторглась в Украину 24 февраля, заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.
26 марта в Босфорском проливе, который используют для транзита судов в Черное море и из него, обнаружили плавучую мину. Турция провела консультации на тему мин с российскими и украинскими властями. 28 марта в Черном море – у границы с Болгарией – обнаружили еще одну мину.
Кроме того, по данным Минагрополитики Украины, оккупанты украли около полумиллиона тонн зерна с захваченных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Когда министра иностранных дел России Сергея Лаврова спросили, что из украденного в Украине, кроме зерна, России удалось продать, он не ответил прямо, но и не стал отрицать воровство.
Все эти действия РФ совершает в попытках заблокировать экспорт продовольствия из Украины, от которого зависит жизнь около 400 млн человек в разных странах. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.