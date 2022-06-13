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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Поэтому мы так настойчиво ищем выход". США признали, что их тоже коснется продовольственная блокада Украины

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Кирби: Экспортная блокада уже вызвала глобальную нехватку продовольствия в мире
Кирби: Экспортная блокада уже вызвала глобальную нехватку продовольствия в мире
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин использует продовольствие как еще одно оружие в ходе вторжения в Украину, об этом координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил в эфире CNN.

По его словам, Белый дом и страны-партнеры работают над преодолением экспортной блокады, которая уже вызвала глобальную нехватку продовольствия.

"У него есть продукты питания, и он сделал их еще одним своим оружием. Мы с международным сообществом и ООН ищем пути, чтобы доставить это продовольствие, это зерно на рынок и в страны, где оно необходимо", – сказал Кирби.

Он признал, что экспортная блокада России уже имеет глобальные последствия.

"Мы, вероятно, и сами ее почувствуем, поэтому сильно сосредоточены на том, чтобы найти альтернативные пути и получить часть этого зерна", – отметил чиновник. 

Контекст:

В марте из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

По данным Минагрополитики Украины за март, все базовые потребности страны в аграрной продукции закрыты на несколько лет.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что, требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили влияние ограничений на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в интервью, которое вышло 3 июня, утверждал, что Россия якобы гарантирует "мирный проход без всяких проблем в международные воды" для судов с зерном в том числе из Одессы и "не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина готова создать условия для возобновления экспорта из Одессы, но "вопрос в том, как сделать так, чтобы Россия не воспользовалась торговым маршрутом для нападения на город Одессу".

Известно, что Россия похищает украинское зерно и пытается продать его на мировом рынке.

Теги: экспорт, блокада, война России против Украины, Джон Кирби, зерно
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