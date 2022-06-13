"Поэтому мы так настойчиво ищем выход". США признали, что их тоже коснется продовольственная блокада Украины

По его словам, Белый дом и страны-партнеры работают над преодолением экспортной блокады, которая уже вызвала глобальную нехватку продовольствия.

"У него есть продукты питания, и он сделал их еще одним своим оружием. Мы с международным сообществом и ООН ищем пути, чтобы доставить это продовольствие, это зерно на рынок и в страны, где оно необходимо", – сказал Кирби.

Он признал, что экспортная блокада России уже имеет глобальные последствия.

"Мы, вероятно, и сами ее почувствуем, поэтому сильно сосредоточены на том, чтобы найти альтернативные пути и получить часть этого зерна", – отметил чиновник.