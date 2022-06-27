Американский сенатор Риш посетил Гостомель и Ирпень

"Он побывал в Гостомеле и в Ирпене. Своими глазами увидел разрушение населенных пунктов и последствия преступлений российской армии. Также делегация побывала в Международном аэропорту Антонов, где рашисты разрушили украинский самолет "Мрія", – пишет Кулеба.

Сенатор был поражен увиденным, отметил глава ОГА. Кулеба также выразил благодарность международным партнерам за мощную поддержку.

Война России против Украины. Главное (обновляется)