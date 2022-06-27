Американский сенатор Риш посетил Гостомель и Ирпень

Сенатор был поражен увиденным, отметил глава ОГА. Кулеба также выразил благодарность международным партнерам за мощную поддержку.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.