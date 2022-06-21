В Киевской области найдены более 1300 тел погибших украинцев, 300 человек числятся пропавшими без вести – полиция

По данным полиции, большая часть погибших жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия Фото: ЕРА

"К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан… На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, уже осмотренных следователями и переданных в судебно-медицинские учреждения", – сказал Небытов во вторник в эфире телемарафона.

Еще 300 людей, по его словам, числятся пропавшими без вести.

Небытов рассказал, что в последнем найденном правоохранителями захоронении были семь человек в гражданской одежде, им стреляли в колени и головы. "На сегодняшний день идет процесс их идентификации", – добавил начальник Нацполиции.

По словам Небытова, большая часть погибших за время оккупации россиянами жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия – снайперского или автоматического, сообщила 20 июня пресс-служба управления.

С начала полномасштабной войны полиция Киевской области зарегистрировала более 3 тыс. уголовных производств, в связи с преступлениями, совершенными армией РФ. Как пояснили в управлении, подследственность этих преступлений сейчас за СБУ, но, поскольку Нацполиция – крупнейший правоохранительный орган, первичной фиксацией и документированием таких преступлений занимаются следователи полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко говорил в середине июня, что, по данным полиции, на территории Киевской области погибли более 1500 гражданских лиц. Всего полиция расследует гибель более 12 тыс. украинцев за время полномасштабного вторжения.