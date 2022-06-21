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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области найдены более 1300 тел погибших украинцев, 300 человек числятся пропавшими без вести – полиция

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По данным полиции, большая часть погибших жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия
По данным полиции, большая часть погибших жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия
Фото: ЕРА

По состоянию на 21 июня в Киевской области найдены 1333 тел местных жителей, погибших от рук оккупантов, 213 из них еще не идентифицированы. Об этом сказал начальник регионального управления Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона, сообщило "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан… На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, уже осмотренных следователями и переданных в судебно-медицинские учреждения", – сказал Небытов во вторник в эфире телемарафона.

Еще 300 людей, по его словам, числятся пропавшими без вести.

Небытов рассказал, что в последнем найденном правоохранителями захоронении были семь человек в гражданской одежде, им стреляли в колени и головы. "На сегодняшний день идет процесс их идентификации", – добавил начальник Нацполиции.

По словам Небытова, большая часть погибших за время оккупации россиянами жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия – снайперского или автоматического, сообщила 20 июня пресс-служба управления.

С начала полномасштабной войны полиция Киевской области зарегистрировала более 3 тыс. уголовных производств, в связи с преступлениями, совершенными армией РФ. Как пояснили в управлении, подследственность этих преступлений сейчас за СБУ, но, поскольку Нацполиция – крупнейший правоохранительный орган, первичной фиксацией и документированием таких преступлений занимаются следователи полиции.

Глава Нацполиции Игорь Клименко говорил в середине июня, что, по данным полиции, на территории Киевской области погибли более 1500 гражданских лиц. Всего полиция расследует гибель более 12 тыс. украинцев за время полномасштабного вторжения.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Теги: полиция, Киевская область, преступление, война России против Украины, Нацполиция, погибшие, могила, Андрей Небытов, российские оккупанты
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