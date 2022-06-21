В Киевской области найдены более 1300 тел погибших украинцев, 300 человек числятся пропавшими без вести – полиция

"К сожалению, мы продолжаем находить тела наших погибших граждан… На сегодняшний день имеем уже 1333 тела погибших украинцев, уже осмотренных следователями и переданных в судебно-медицинские учреждения", – сказал Небытов во вторник в эфире телемарафона.
Еще 300 людей, по его словам, числятся пропавшими без вести.
Небытов рассказал, что в последнем найденном правоохранителями захоронении были семь человек в гражданской одежде, им стреляли в колени и головы. "На сегодняшний день идет процесс их идентификации", – добавил начальник Нацполиции.
По словам Небытова, большая часть погибших за время оккупации россиянами жителей Киевской области были убиты из стрелкового оружия – снайперского или автоматического, сообщила 20 июня пресс-служба управления.
С начала полномасштабной войны полиция Киевской области зарегистрировала более 3 тыс. уголовных производств, в связи с преступлениями, совершенными армией РФ. Как пояснили в управлении, подследственность этих преступлений сейчас за СБУ, но, поскольку Нацполиция – крупнейший правоохранительный орган, первичной фиксацией и документированием таких преступлений занимаются следователи полиции.
Глава Нацполиции Игорь Клименко говорил в середине июня, что, по данным полиции, на территории Киевской области погибли более 1500 гражданских лиц. Всего полиция расследует гибель более 12 тыс. украинцев за время полномасштабного вторжения.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.