Комитет Сената США одобрил резолюцию с призывом признать РФ государством – спонсором терроризма

Сенатор-республиканец Крис Кунс в комментарии "Голосу Америки" объяснил, что окончательное решение о признании России государством – спонсором терроризма в связи с незаконным вторжением РФ в Украину должно быть принято администрацией президента США Джо Байдена.

"Резолюция комитета призывает администрацию [сделать это], но фактически Россия пока не определена в качестве государства – спонсора терроризма", – сказал он.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш полагает, что на общем голосовании в Сенате резолюция получит значительное количество голосов.

"Полагаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению [этого вопроса]", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Проект резолюции внесли сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь 9 мая.

Как подчеркивается в документе, основанием для такого определения, среди прочего, являются следующие факты:

по указанию президента РФ Владимира Путина правительство России продолжает осуществлять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;

с 2014 года правительство России поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;

РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;

в феврале 2022 года более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;

14 марта действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры являются "государственным терроризмом";

17 марта президент Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;

27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, "несомненно, россияне терроризируют народ Украины";

по приказу Путина Россия продолжает совершать военные преступления, приказывая и давая разрешение атаковать мирные центры в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к огромному количеству смертей гражданских лиц – мужчин, женщин и детей;

военнослужащие РФ совершили огромное количество убийств невинных граждан и пытались скрыть свои зверства в массовых захоронениях по всей Украине.

Сейчас государствами – спонсорами терроризма в США признаны Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.