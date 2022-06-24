Комитет Сената США одобрил резолюцию с призывом признать РФ государством – спонсором терроризма

Сенатор-республиканец Крис Кунс в комментарии "Голосу Америки" объяснил, что окончательное решение о признании России государством – спонсором терроризма в связи с незаконным вторжением РФ в Украину должно быть принято администрацией президента США Джо Байдена.
"Резолюция комитета призывает администрацию [сделать это], но фактически Россия пока не определена в качестве государства – спонсора терроризма", – сказал он.
Сенатор-республиканец Джеймс Риш полагает, что на общем голосовании в Сенате резолюция получит значительное количество голосов.
"Полагаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению [этого вопроса]", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Проект резолюции внесли сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь 9 мая.
Как подчеркивается в документе, основанием для такого определения, среди прочего, являются следующие факты:
Сейчас государствами – спонсорами терроризма в США признаны Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.
Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения придерживаются президенты Польши и США.
14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.
Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.
10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм и осуществляющим террор.