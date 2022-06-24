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Комитет Сената США одобрил резолюцию с призывом признать РФ государством – спонсором терроризма

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Комитет Сената поддержал резолюцию 22 июня
Комитет Сената поддержал резолюцию 22 июня
Фото: EPA

Комитет Сената США по международным отношениям 22 июня одобрил резолюцию с призывом включить Россию в список стран, поддерживающих терроризм. Об этом сообщает "Голос Америки".

Сенатор-республиканец Крис Кунс в комментарии "Голосу Америки" объяснил, что окончательное решение о признании России государством – спонсором терроризма в связи с незаконным вторжением РФ в Украину должно быть принято администрацией президента США Джо Байдена.

"Резолюция комитета призывает администрацию [сделать это], но фактически Россия пока не определена в качестве государства – спонсора терроризма", – сказал он.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш полагает, что на общем голосовании в Сенате резолюция получит значительное количество голосов.

"Полагаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению [этого вопроса]", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Проект резолюции внесли сенатор-республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь 9 мая.

Как подчеркивается в документе, основанием для такого определения, среди прочего, являются следующие факты:

  • по указанию президента РФ Владимира Путина правительство России продолжает осуществлять акты международного терроризма против политических оппонентов и других стран;
  • с 2014 года правительство России поддерживает сепаратистов, причастных к насилию против мирных граждан Украины на Донбассе;
  • РФ распространяет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие как группа Вагнера;
  • в феврале 2022 года более 400 российских наемников из группы Вагнера прибыли в Киев по приказу Кремля убить президента Владимира Зеленского и членов правительства Украины;
  • 14 марта действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что действия правительства РФ в Украине против мирного населения и гражданской инфраструктуры являются "государственным терроризмом";
  • 17 марта президент Зеленский призвал мир признать Россию государством-террористом;
  • 27 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, "несомненно, россияне терроризируют народ Украины";
  • по приказу Путина Россия продолжает совершать военные преступления, приказывая и давая разрешение атаковать мирные центры в Чечне, Грузии, Сирии, Украине, что привело к огромному количеству смертей гражданских лиц – мужчин, женщин и детей;
  • военнослужащие РФ совершили огромное количество убийств невинных граждан и пытались скрыть свои зверства в массовых захоронениях по всей Украине.

Сейчас государствами – спонсорами терроризма в США признаны Куба, Сирия, Иран и Северная Корея.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Зеленский называет действия РФ в Украине геноцидом. Такого же мнения придерживаются президенты Польши и США.

14 апреля Верховная Рада признала действия российских оккупантов в Украине геноцидом украинского народа.

Первой в мире признала геноцидом действия России в Украине Эстония, соответствующее решение 21 апреля принял парламент страны – Рийгикогу. В тот же день Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа. 27 апреля это сделал парламент Канады.

10 мая Сейм Литвы единогласно принял резолюцию, которой признал войну РФ против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм и осуществляющим террор.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: терроризм, Линдси Грэм, Сенат США, война России против Украины, Ричард Блюменталь
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